Napięcie w rejonie Bliskiego Wschodu drastycznie rośnie. Administracja kierowana przez Donalda Trumpa postawiła na radykalne rozwiązanie po całkowitym załamaniu dialogu pokojowego z Teheranem, odcinając jeden z najbardziej newralgicznych szlaków handlowych na kuli ziemskiej.

Amerykański przywódca wydał już oficjalny rozkaz, na mocy którego siły zbrojne USA bezzwłocznie powstrzymają jednostki morskie zmierzające do Cieśniny Ormuz, a także zlikwidują wszelkie ładunki wybuchowe podłożone w tym rejonie przez stronę irańską.

Pełna blokada Ormuzu. Trump idzie dalej

Donald Trump ujawnił nowe szczegóły operacji na Cieśninie Ormuz. Jak podkreślił, działania USA obejmą pełną blokadę ruchu statków – zarówno wpływających, jak i opuszczających ten kluczowy szlak. Prezydent USA zapowiedział, że marynarka wojenna nie tylko zatrzyma jednostki, ale także rozpocznie usuwanie min, które – według Waszyngtonu – zostały rozmieszczone przez Iran.

Trump oskarżył Teheran o próbę „szantażu” wobec świata i zaznaczył, że USA nie zamierzają tego tolerować. Dodał też, że statki płacące Iranowi za przepłynięcie cieśniny będą przechwytywane. W ostrych słowach podkreślił, że Stany Zjednoczone są gotowe na dalsze działania militarne, jeśli sytuacja będzie się zaostrzać.

Cieśnina Ormuz zamknięta przez siły zbrojne USA

Wspomniany akwen stanowi absolutnie fundamentalny węzeł dla funkcjonowania międzynarodowych rynków. To właśnie przez ten relatywnie niewielki obszar transportowana jest ogromna pula globalnych rezerw surowców energetycznych, a najmniejsze przestoje żeglugowe w ułamku sekundy windują rynkowe stawki za baryłkę.

Postanowienie Waszyngtonu o zamknięciu tego szlaku wywoła potężne reperkusje nie tylko dla państw arabskich, ale odczuje to również cała Europa, wliczając w to polskich konsumentów. Zablokowanie dostaw surowca gwarantuje drastyczne podwyżki na stacjach benzynowych, a co za tym idzie, lawinowy wzrost cen towarów i usług.

Donald Trump uderza w Iran po upadku negocjacji

Gospodarz Białego Domu nie poprzestał jednak wyłącznie na wydaniu dyspozycji dla sił morskich. Z jego ust padły niezwykle ostre i jednoznaczne groźby skierowane w stronę władz w Teheranie w kontekście potencjalnego odwetu.

– Każdy Irańczyk, który zaatakuje Amerykanów, zostanie wystrzelony do piekła – zapowiedział prezydent USA.

Prezydent podkreślił ponadto, że po całkowitej porażce rozmów dyplomatycznych toczonych na terytorium Pakistanu, Stany Zjednoczone są w pełni przygotowane, by ostatecznie „skończyć z Iranem”. Obserwatorzy uznają te słowa za najbardziej stanowczą deklarację zbrojną od momentu wybuchu kryzysu.

Wiceprezydent J.D. Vance opuszcza Pakistan bez porozumienia

Iskrą zapalną do podjęcia tak radykalnych kroków okazało się spektakularne załamanie szczytu zorganizowanego w stolicy Pakistanu. Trwające blisko dobę, wyczerpujące spotkania dyplomatów z Waszyngtonu i Teheranu zakończyły się absolutnym fiaskiem i brakiem jakichkolwiek konstruktywnych ustaleń.

Zastępca prezydenta J.D. Vance wyjechał z Islamabadu z pustymi rękami, po czym obydwa państwa zaczęły przerzucać się winą za zerwanie negocjacji. Główną osią konfliktu jest wciąż rozwijany irański projekt atomowy oraz kwestia militarnej kontroli nad strategicznym przesmykiem morskim.

Strona amerykańska stanowczo i bezkompromisowo żąda natychmiastowego porzucenia jakichkolwiek planów budowy arsenału jądrowego, co z kolei spotyka się ze stanowczą i niezmienną odmową ze strony władz irańskich.

Blokada uderzy w portfele i napędzi światową inflację

Operacja militarna u wybrzeży Półwyspu Arabskiego niesie za sobą ryzyko błyskawicznej zapaści na globalnych rynkach finansowych. Nawet same wcześniejsze, werbalne przepychanki między tymi mocarstwami mocno destabilizowały stawki za ropę i potęgowały wskaźniki inflacyjne na całym świecie.

Analitycy rynkowi ostrzegają, że utrzymanie stanu wyjątkowego w tym obszarze nieuchronnie wywinduje koszty pozyskania czarnego złota. Taki scenariusz brutalnie obciąży branżę logistyczną i producentów żywności, co na samym końcu uderzy w budżety zwykłych obywateli, robiących codzienne zakupy.

Z perspektywy przeciętnego pracownika taki obrót spraw przynosi fatalne rokowania, ponieważ drastycznie wzrosną wydatki na utrzymanie gospodarstw domowych, a spirala inflacyjna nabierze jeszcze większego rozpędu.

Kryzys dyplomatyczny grozi wybuchem otwartej wojny

Siłowe odcięcie strategicznego szlaku i bezkompromisowa retoryka prezydenta Stanów Zjednoczonych dowodzą, że spór wkracza w krytyczne stadium. Mimo że oficjalne kanały dyplomatyczne nie zostały ostatecznie przecięte, to obecność okrętów wojennych drastycznie gasi nadzieje na deeskalację konfliktu w najbliższym czasie.

Nadchodzący tydzień przesądzi o losach tego regionu. Tylko od kroków odwetowych Teheranu i kolejnych posunięć amerykańskiego rządu będzie zależeć, czy świat stanie w obliczu pełnoskalowych działań zbrojnych, czy też dyplomaci wrócą do stołu. Niezależnie od finału, morska blokada już teraz brutalnie ingeruje w finanse ludzi na wszystkich kontynentach.