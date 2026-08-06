Daniel Nawrocki jednym słowem podsumował ostatni rok. Przerwał milczenie w rocznicę zaprzysiężenia

Daniel Nawrocki, najstarsze dziecko prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej, zyskał rozgłos już na początku wyścigu o fotel głowy państwa. Młody mężczyzna wyjątkowo aktywnie włączył się w działania wspierające swojego ojca. Jedną z najbardziej pamiętnych inicjatyw była kampania „Plakat dla taty”, umożliwiająca każdemu chętnemu otrzymanie materiałów promocyjnych do zawieszenia na własnej posesji.

Daniel Nawrocki to najstarszy syn pary prezydenckiej

Jeszcze podczas kampanii wyborczej opinia publiczna dowiedziała się, że Daniel jest przybranym synem Karola Nawrockiego. Obecny prezydent zaadoptował chłopca, gdy ten był małym dzieckiem, przez co w praktyce zastąpił mu biologicznego rodzica. O bliskich więzach łączących męża z synem z dużym sentymentem opowiadała pierwsza dama w rozmowie z magazynem „Viva!”.

- Daniel ma 22 lata, od drugiego roku życia jest z Karolem, ze swoim tatą, nie miał innego ojca. Ta więź, która między nimi powstała, jest pełna i bezwarunkowa. Adopcja była inicjatywą męża. Przeszliśmy pełną adopcję, Daniel nosi nazwisko męża. Od tamtej chwili nasze życie toczy się tak, jakby zawsze było oczywiste, że Karol jest tatą Daniela

Życie prywatne syna Karola Nawrockiego

Osoba Daniela Nawrockiego szybko przyciągnęła uwagę opinii publicznej, która pragnęła dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Z dostępnych informacji wynika, że młody mężczyzna jest w szczęśliwym związku z partnerką imieniem Magdalena. Na co dzień mieszka w Gdańsku, gdzie łączy obowiązki zawodowe z kontynuowaniem edukacji.

Daniel Nawrocki rozwija karierę w mediach

W niedawnym czasie kariera zawodowa młodego mężczyzny wyraźnie przyspieszyła. Daniel nie tylko prowadzi własny program na antenie stacji wPolsce24, ale rozwija również autorski projekt na platformie YouTube pod nazwą Pasmo. Jak sam zaznaczył w jednym z wywiadów, kluczowym elementem nowego kanału jest podział, w ramach którego każdy z prowadzących dysponuje własnym, odrębnym formatem, co świadczy o rosnącej liczbie jego zawodowych obowiązków. W rocznicę objęcia urzędu przez swojego ojca, Daniel opublikował w internecie krótkie, ale wymowne oświadczenie: „Rok później wciąż czuję to samo. Dumę.”.

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