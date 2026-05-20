Czy Romanowski opuścił Węgry przez Serbię?

Podczas rozmowy z TVN24, premier Węgier Peter Magyar zwrócił uwagę na możliwość, że Marcin Romanowski mógł opuścić Węgry przez Serbię. „Są znaki, że pan Romanowski również opuścił Węgry przez Serbię. Ale to jeszcze nie jest potwierdzona informacja” – powiedział Magyar.

Magyar wspomniał także o wcześniejszych przewidywaniach dotyczących Zbigniewa Ziobry. „W czasie kampanii kilka razy wyraziłem przypuszczenie, że dzień po wyborach opuszczą Węgry. Wtedy jeszcze Ziobro mówił inaczej i był pewny siebie. Później okazało się, że miałem rację. Powiedziałem, że dopóki będzie rządziła TISZA, międzynarodowi przestępcy nie będą mogli tu przebywać” – podkreślił premier.

Ziobro opuścił strefę Schengen

Magyar dodał, że Zbigniew Ziobro opuścił strefę Schengen zaraz przed zaprzysiężeniem nowego rządu. „Okazało się, że miałem rację w sprawie Ziobry. Z tego, co wiem jakoś dzień przed moim zaprzysiężeniem opuścił on strefę Schengen. Nie z Węgier, tylko z jakiegoś innego kraju wyjechał do Ameryki” – wyjaśnił premier.

Marcin Romanowski, jako były wiceminister sprawiedliwości, jest objęty zarzutami o nieprawidłowości finansowe związane z Funduszem Sprawiedliwości, podobnie jak były szef resortu Zbigniew Ziobro. Obaj politycy otrzymali azyl na Węgrzech w czasie, gdy premierem był Viktor Orban.

Międzynarodowe poszukiwania

W połowie lutego warszawski sąd ponownie wydał europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Wniosek o podobny nakaz wobec Zbigniewa Ziobry jest wciąż rozpatrywany przez sąd. Premier Magyar odbywa obecnie swoją pierwszą zagraniczną wizytę, odwiedzając Polskę i Austrię, a następnie powracając do Budapesztu.

Źródło PAP.