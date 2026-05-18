Prezydent Nawrocki na Monte Cassino. Poruszające uroczystości na polskim cmentarzu

Prezydent Nawrocki na Monte Cassino. Pamięć o armii Andersa

Prezydent Karol Nawrocki oraz jego żona Marta uczestniczyli w uroczystościach z okazji 82. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, która trwale zapisała się na kartach narodowej historii. To właśnie w tym miejscu, na terenie Polskiego Cmentarza Wojennego, odprawiono mszę polową, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele rządu, wojska, kombatanci, harcerze, młodzież oraz członkowie środowisk polonijnych.

Fotografie z wydarzenia oddają podniosły charakter ceremonii: widoczna jest wojskowa asysta honorowa, polskie flagi, licznie zgromadzeni uczestnicy i głowa państwa przed miejscem pamięci. To wydarzenie wykraczało poza standardowy protokół zagranicznej wizyty. Dla Polaków Monte Cassino stanowi niezaprzeczalny symbol heroizmu, niezłomności i walki o niepodległość z dala od okupowanej ojczyzny.

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami Kancelarii Prezydenta, po zakończeniu politycznych spotkań w Rzymie, Karol Nawrocki wraz z małżonką mieli udać się na Monte Cassino, by odwiedzić tamtejsze Opactwo Benedyktynów i złożyć wieńce przy grobach św. Benedykta oraz św. Scholastyki. W planach był również udział w „Szlaku Pamięci” w towarzystwie harcerzy, młodzieży i działaczy społecznych, a następnie modlitwa podczas mszy i udział w obchodach na Polskim Cmentarzu Wojennym.

Dwa oblicza wizyty we Włoszech: dyplomacja i historia

Podróż Karola Nawrockiego do Włoch składała się z kilku kluczowych etapów. W stolicy kraju polski przywódca spotkał się z prezydentem Sergiem Mattarellą i szefową rządu Giorgią Meloni. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, była to druga rozmowa Nawrockiego z włoską głową państwa od czasu objęcia przez niego urzędu.

Czy wypadało tak się ubrać? Marta Nawrocka w Watykanie na grobie Jana Pawła II. Stylista nie pozostawia złudzeń

Podczas spotkań poruszono istotne zagadnienia polityczne: kwestie bezpieczeństwa, polsko-włoską współpracę dwustronną oraz tematy związane z działaniem Unii Europejskiej. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej, w trakcie dyskusji z władzami Włoch zwrócono uwagę na wspólną wizję przyszłości Wspólnoty i pozycję państw członkowskich w kontekście dominacji największych krajów zachodniej Europy.

Giorgia Meloni o współpracy na linii Warszawa-Rzym

Istotnym punktem programu były rozmowy z Giorgią Meloni. Włoska premier po spotkaniu z Karolem Nawrockim zaznaczyła, że głównym tematem dyskusji były dwustronne relacje między oboma państwami oraz najważniejsze globalne kryzysy.

To nadaje całej wizycie istotny wymiar polityczny. Prezydent Nawrocki połączył oficjalne rozmowy w Rzymie z obecnością na uroczystościach pod Monte Cassino, które stanowi jeden z najważniejszych historycznych łączników między Polską a Włochami. Jak donosiła PAP, sam prezydent Sergio Mattarella podkreślił, że rocznica walk o klasztorne wzgórze jest niezwykle ważnym momentem w budowaniu przyjaźni polsko-włoskiej.

Monte Cassino. Dowód polskiego męstwa i poświęcenia

Batalia o Monte Cassino zapisała się jako jedno z najbardziej znaczących i krwawych starć II wojny światowej, w którym wzięli udział polscy żołnierze. Klasztor usytuowany na wzniesieniu był strategicznym elementem niemieckiej obrony, znanej jako Linia Gustawa, blokującej aliantom drogę do Rzymu. Według przypomnień Kancelarii Prezydenta, między styczniem a majem 1944 roku wojska sojusznicze wielokrotnie, lecz bezskutecznie szturmowały niemieckie umocnienia, a decydujące przełamanie nastąpiło dopiero w maju dzięki atakowi 2. Korpusu Polskiego pod komendą gen. Władysława Andersa.

W polskiej świadomości Monte Cassino to nie tylko triumf militarny. To również symboliczna klamra spinająca dramatyczne losy żołnierzy, którzy po wywózkach i sowieckich łagrach dołączyli do armii Andersa, by walczyć o wyzwolenie Europy na obcej ziemi. Ich sukces okupiony był ogromnymi stratami, a polska flaga powiewająca nad zgliszczami opactwa pozostaje jednym z najbardziej wymownych kadrów z tamtych czasów.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Lech Parell, w wypowiedzi dla PAP zaznaczył, że była to jedna z najgłośniejszych i najbardziej obfitujących w ofiary bitew tamtej wojny, otwierająca aliantom drogę na stolicę Włoch. Zaakcentował również niebagatelną rolę, jaką odegrali polscy żołnierze w zdobyciu wzgórza i przerwaniu Linii Gustawa.

Sonda Czy prezydent RP powinien regularnie brać udział w obchodach na Monte Cassino? Tak, to jedno z najważniejszych miejsc polskiej pamięci Nie, wystarczy obecność delegacji państwowej Trudno powiedzieć