Neillia chińska to ogrodowy hit sezonu. Zastąpi popularne hortensje

Neillia chińska, znana ze swoich przypominających taniec gałązek, podbija przydomowe przestrzenie w Polsce.

Krzew z Azji przyciąga uwagę nie tylko zjawiskowym wiosennym rozkwitem, ale też barwami jesieni, zachowując urok przez długie miesiące.

Odkryj sekrety łatwej uprawy neillii chińskiej, która zachwyci każdego miłośnika roślin i sprawdź, jak wkomponować ją w swój zielony azyl.

Azjatycka nowość w polskich ogrodach. Krzew o nieustannym ruchu

W dziedzinie projektowania terenów zielonych trendy zmieniają się niemal jak w modzie. Co rusz na rynku debiutują nowe gatunki, które szybko znajdują uznanie w oczach polskich entuzjastów uprawy roślin i na dobre goszczą na rabatach. Dobrym tego przykładem jest neillia chińska. Ten oryginalny krzew ozdobny przyciąga spojrzenia swoją niezwykłą formą, wyraźnie odbiegając od typowych roślin kwitnących. Jej smukłe pędy naturalnie się przewieszają, co sprawia wrażenie, jakby krzew znajdował się w ciągłym, tanecznym ruchu do niesłyszalnych dźwięków.

Jak podpowiada sama nazwa, neillia chińska wywodzi się z Państwa Środka i to właśnie tam znajdują się jej naturalne i najrozleglejsze stanowiska. W uprawie ogrodowej roślina ta dorasta zazwyczaj do wysokości dwóch metrów. Jej najbardziej widowiskowy okres przypada na wiosnę i początek lata, kiedy okrywa się mnóstwem drobnych, różowych kwiatuszków zebranych w wydłużone wiechy. Poruszane przez wiatr pędy tworzą malowniczą, różową mgiełkę, nadając roślinie dynamiczny charakter. Warto zaznaczyć, że walory dekoracyjne neillii chińskiej nie kończą się wraz z przekwitnięciem. Jesienią liście zmieniają barwę na ciepłe, złociste tony, idealnie komponując się z otaczającym krajobrazem.

Neillia chińska. Zasady uprawy i pielęgnacji

Uprawa neillii chińskiej (Neillia sinensis) nie należy do skomplikowanych, co sprawia, że jest chętnie wybierana przez właścicieli ogrodów. Aby zagwarantować jej optymalny rozwój i bujne kwitnienie, wystarczy spełnić kilka podstawowych wymagań. Roślina ta najlepiej rośnie na stanowiskach dobrze nasłonecznionych lub w lekkim półcieniu. Promienie słoneczne sprzyjają tworzeniu większej liczby kwiatów i lepszemu wybarwieniu jesiennych liści, choć w delikatnym zacienieniu krzew również da sobie radę. Niezwykle istotne jest, aby wybrane miejsce było osłonięte od mroźnych podmuchów wiatru, co jest kluczowe dla bezpiecznego przezimowania, zwłaszcza w przypadku nowo posadzonych roślin.

Jeśli chodzi o podłoże, neillia chińska wykazuje dużą dozę tolerancji. Najlepiej jednak rośnie w ziemi żyznej, o dobrej przepuszczalności i stałej, umiarkowanej wilgotności, z pH od lekko kwaśnego do obojętnego. Typowa gleba ogrodowa będzie dla niej odpowiednia, pod warunkiem że nie jest zbyt zbita i gliniasta (co grozi zaleganiem wody) ani też zbyt piaszczysta i sucha (co utrudnia zatrzymywanie wilgoci). Dodatek kompostu przed posadzeniem krzewu korzystnie wpłynie na strukturę gleby i dostarczy niezbędnych składników pokarmowych.

Aby neillia chińska zdrowo rosła, należy pamiętać o systematycznym nawadnianiu, szczególnie podczas letnich upałów i braku opadów. Gleba wokół krzewu powinna być stale lekko wilgotna. Szczególnej troski w kwestii podlewania wymagają młode okazy, które potrzebują czasu na wykształcenie silnego systemu korzeniowego.

Zaletą neillii chińskiej jest jej dobra tolerancja na niskie temperatury (strefa mrozoodporności 5-6 USDA). W większości rejonów naszego kraju z powodzeniem przetrwa zimę bez dodatkowych osłon. Niemniej jednak w przypadku nowo posadzonych roślin lub tych rosnących w surowszym klimacie, czy też na stanowiskach narażonych na wiatry, zaleca się jesienne usypanie kopczyka z kory sosnowej lub suchych liści wokół podstawy krzewu w celu zabezpieczenia korzeni przed mrozem.

Niewątpliwym atutem tego gatunku jest wysoka odporność na większość chorób grzybowych i ataki szkodników. Czasami na pędach mogą pojawić się kolonie mszyc, które skutecznie usuniemy stosując ekologiczne preparaty na bazie mydła potasowego lub, w ostateczności, środki ochrony roślin. Podstawą zdrowotności krzewu jest jednak zapewnienie mu optymalnych warunków rozwoju, gdyż osłabiona roślina staje się łatwiejszym celem dla różnego rodzaju patogenów.

