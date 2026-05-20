Oszustwo w Olsztynie. 94-latka straciła 48 tysięcy złotych

Oszustwo w Olsztynie. 94-latka straciła oszczędności życia

Do całego zdarzenia doszło 7 maja 2026 roku, gdy do 94-letniej mieszkanki Olsztyna zadzwonił fałszywy policjant. Mężczyzna, z którym rozmawiała, przekonał ją, że jej oszczędności są w niebezpieczeństwie z powodu planowanego włamania przez zorganizowaną grupę przestępczą. Jedynym sposobem na rzekome zabezpieczenie pieniędzy miało być ich przekazanie podstawionemu funkcjonariuszowi, który miał czekać w pobliżu jej domu. Niestety, seniorka uwierzyła w dramatyczną historię i przekazała oszustowi gotówkę w wysokości 48 tysięcy złotych.

Szybka akcja policji. 40-letni oszust zatrzymany i z zarzutami

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie szybko wytypowali osobę odpowiedzialną za odebranie pieniędzy. Do zatrzymania 40-letniego mężczyzny doszło już 14 maja 2026 roku, zaledwie tydzień po dokonaniu oszustwa. Podejrzany usłyszał już zarzut udziału w oszustwie i złożył w tej sprawie swoje wyjaśnienia. Zgodnie z decyzją prokuratora, do zakończenia postępowania karnego będzie on objęty policyjnym dozorem, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl