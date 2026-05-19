Los premiera Wielkiej Brytanii przesądzony? Kolejne trzęsienie w Partii Pracy

Jakie są szanse Starmera na utrzymanie stanowiska?

Douglas Beattie, który zna Keira Starmera od ponad dziesięciu lat, nie jest zaskoczony jego determinacją w obliczu obecnych wyzwań. „Wiem, jak zdeterminowany potrafi być, wiem też, jak często ludzie go nie doceniali. Skreślali go. Myślę, że będzie walczył, aż do chwili, gdy zniknie ostatnia nadzieja” – powiedział Beattie w rozmowie z PAP. W jego opinii, Starmer ma pewne szanse na zachowanie przywództwa, choć są one ograniczone. Beattie zastanawia się, jaki wpływ ma obecna sytuacja na życie osobiste Starmera i jego rodziny. Czy jest gotów kontynuować walkę, nawet jeśli oznacza to brak pełnego wsparcia ze strony rządu?

Kto może zastąpić Starmera na stanowisku lidera?

Andy Burnham, który zdobył dużą popularność w Manchesterze, musi najpierw zdobyć mandat w Izbie Gmin, aby móc rywalizować ze Starmerem o przywództwo. Jeśli mu się to uda, Beattie przewiduje, że jego zwycięstwo w walce o przywództwo będzie niemal pewne. „Król zza wody chce odebrać ci koronę” – dodaje Beattie, nawiązując do przydomku Burnhama.

Jednak w przypadku, gdy Burnham nie zdoła zdobyć mandatu, Wes Streeting może stać się głównym konkurentem. W takim scenariuszu umiarkowane skrzydło Partii Pracy może wystawić własnego kandydata, co mogłoby pomóc Starmerowi w utrzymaniu stanowiska. Potencjalnymi kandydatami mogą być były lider partii Ed Milliband lub była wicepremier Angela Rayner.

Jakie są przyczyny kryzysu w Partii Pracy?

Kryzys w Partii Pracy ma swoje korzenie w serii porażek wyborczych oraz kontrowersyjnych decyzjach gospodarczych. Partia poniosła klęski w wyborach lokalnych w Anglii oraz do parlamentów w Szkocji i Walii. Dodatkowo, decyzje takie jak ograniczenie dostępu do zimowych opłat dla seniorów oraz zewnętrzne czynniki, jak cła Donalda Trumpa i napięcia z Iranem, pogłębiły problemy rządu. Nominacja Petera Mandelsona na ambasadora w USA również nie pomogła w poprawie wizerunku gabinetu.

Douglas Beattie, były dziennikarz BBC i Press Association, obecnie pełni funkcję rzecznika związku zawodowego TSSA. Jest także autorem książki poświęconej historii Partii Pracy. Jego doświadczenie i bliska znajomość z Keirem Starmerem dają mu unikalną perspektywę na obecną sytuację polityczną w Wielkiej Brytanii.

