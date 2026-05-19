Premier zaskoczył w Noc Muzeów. Żartował z rekonstrukcji gabinetu

- Podczas Nocy Muzeów 2026 obywatele mogli wejść do gmachu KPRM.

- Zgromadzonych gości całkowicie niespodziewanie powitał sam Donald Tusk.

- W internecie opublikowano materiał wideo dokumentujący to nietypowe wydarzenie.

Noc Muzeów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Europejska inicjatywa kulturalna znana jako Noc Muzeów pozwala obywatelom na nocne eksplorowanie rozmaitych placówek. Tego wieczoru liczne galerie oraz ważne instytucje państwowe przyjmują gości całkowicie bezpłatnie lub za symboliczną opłatą. Organizatorzy dbają o to, by odwiedzającym zagwarantować dostęp do specjalnych atrakcji, których nie można zobaczyć w zwykłe dni. Głównym założeniem tej popularnej akcji, wymyślonej w 1997 roku na terenie stolicy Niemiec, pozostaje szerzenie wiedzy o historii oraz promowanie sztuki w niezwykle przystępny sposób.

Najnowsza odsłona tego wydarzenia pozwoliła Polakom z bliska przyjrzeć się pracy najważniejszych urzędników. Bramy warszawskiej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pozostawały otwarte dla wszystkich chętnych od szesnastej po południu aż do drugiej w nocy. Przez pełne dziesięć godzin tłumy turystów mogły dokładnie obejrzeć pilnie strzeżone obszary. Obywatele spacerowali po reprezentacyjnych wnętrzach, w których na co dzień obraduje Rada Ministrów i zapadają kluczowe dla całego kraju rozstrzygnięcia.

Donald Tusk zaskoczył turystów w gmachu rządu

Szef polskiego rządu postanowił podzielić się z internautami specjalnym filmem ze spotkania z obywatelami. Na opublikowanym w mediach społecznościowych materiale widać premiera stojącego bezpośrednio przed drzwiami jednej z najważniejszych sal w budynku. Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej zaznaczył przed kamerą, że zazwyczaj przebywają tam wyłącznie najważniejsi politycy, jednak tego wieczoru to zwykli ludzie otrzymali szansę na wejście do tego elitarnego pomieszczenia. Tuż po tym krótkim wstępie prezes Rady Ministrów zdecydowanym krokiem wszedł do sali pełnej turystów.

Polityk momentalnie zwrócił się do zdziwionych turystów, pytając ich ze śmiechem: „A co tu się dzieje?”. Po chwili rozejrzał się po sali i dodał: „Ale mam rząd”. Atmosfera spotkania była wyjątkowo swobodna, a jeden z uczestników wycieczki skomplementował wygląd szefa rządu, na co ten natychmiast odparł: „Prawda? Dużo lepiej niż w telewizji”. Następnie prezes Rady Ministrów zaczął głośno zastanawiać się nad zmianami na ministerialnych stanowiskach. „Może jak chociaż część z was usiądzie, wyjdzie nam bardzo ciekawa rekonstrukcja rządu? Zapraszam!” – zachęcał zgromadzonych, a gdy pewien młody chłopak zajął najważniejszy fotel, szef rządu stwierdził: „To kto za premiera Tuska? Dajesz. Gratuluję”. Kończąc swoją wizytę, polityk z rozbawieniem podsumował: „Proszę, może kolega zacząć prowadzić te obrady. A ja mam wolne. Dziękuję”.

Zapraszam na Noc Muzeów w Kancelarii Premiera! pic.twitter.com/jN3RcS9hJk— Donald Tusk (@donaldtusk) May 16, 2026

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie