Akcja ratunkowa w Myślenicach. Ranny mężczyzna leżał na schodach nad zakopianką

Samotna torba na kładce nad zakopianką. Szybka reakcja policji w Myślenicach

Wszystko zaczęło się w piątek, 15 maja, około południa, gdy patrolujący swój rejon dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach zostali zatrzymani przez zaniepokojonego kierowcę. Mężczyzna poinformował ich, że na kładce dla pieszych nad drogą krajową nr 7 zauważył samotnie leżącą torbę, a w pobliżu nie było widać jej właściciela. Ta nietypowa sytuacja wzbudziła jego podejrzenia, dlatego postanowił poprosić policjantów o sprawdzenie, czy nie doszło do jakiegoś nieszczęścia. Dzielnicowi potraktowali zgłoszenie bardzo poważnie i natychmiast udali się na miejsce, gdzie na schodach kładki dokonali niepokojącego odkrycia, odnajdując leżącego, rannego mężczyznę.

Akcja ratunkowa na kładce. Mężczyzna miał poważne obrażenia głowy

Okazało się, że znaleziony mężczyzna był półprzytomny, zakrwawiony i nie mógł poruszać rękami, co wskazywało na poważne obrażenia. Policjanci z Myślenic bez chwili wahania przystąpili do udzielania pierwszej pomocy, opatrując jego ranę na głowie i kontrolując funkcje życiowe do czasu przyjazdu karetki. Równocześnie wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego, informując dyżurnego o konieczności pilnej interwencji medycznej. Gdy na miejsce dotarli ratownicy, przejęli oni opiekę nad 47-latkiem i przetransportowali go do szpitala w celu przeprowadzenia dalszych badań i leczenia specjalistycznego.

Nieszczęśliwy wypadek na schodach. Mieszkaniec powiatu nowosądeckiego w szpitalu

Poszkodowanym okazał się 47-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego. W rozmowie z policjantami wyjaśnił, że całe zdarzenie było wynikiem nieszczęśliwego wypadku, ponieważ schodząc ze schodów, potknął się, upadł i na chwilę stracił przytomność. Gdy odzyskał świadomość, był zbyt osłabiony, aby samodzielnie wstać lub zadzwonić po pomoc, co mogło zakończyć się dla niego tragicznie. Ta historia jest dowodem na to, jak ważna jest obywatelska czujność i reagowanie na nietypowe sytuacje, ponieważ dzięki temu pomoc dla rannego mężczyzny nadeszła w samą porę.

Źródło: Policja.pl