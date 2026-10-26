Człowiek Nawrockiego przepytał Zenka Martyniuka! Niewiarygodne, co wyjawił gwiazdor

Tego jeszcze nie było! Doradca prezydenta i były GITD Alvin Gajadhur stworzył podcast pod nazwą "Ostra jazda Gajadhura". Do oglądania programu zachęcał w sieci sam prezydent Karol Nawrocki.

- Alvin Gajadhur rusza z własnym podcastem. Już sam tytuł "Ostra jazda Gajadhura" sporo zapowiada. "Ostra jazda Gajadhura", będą politycy, sportowcy, ludzie kultury, ale też goście mniej oczywiści. Ludzie, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia. i historie, których warto posłuchać. A znając mojego doradcę Alvina Gajadura można się spodziewać nieoczywistych pytań i rozmów bez zbędnych hamulców. Zachęcam państwa od oglądania "Ostrej jazdy Gajadhura" - powiedział Nawrocki.

- To mój nowy podcast. Będą nieszablonowe pytania i mam nadzieję szczere odpowiedzi. Jeden na jeden, ale bez kół ratunkowych. Zachęcam do oglądania. Serdecznie dziękuję Panie Prezydencie! - podkreśli Gajadhur.

Pierwszym gościem programu był Zenek Martyniuk, który już na początku rozmowy został zapytany o to, czy lubi ostrą jazdę. Okazuje się, że muzyk potrafi docisną gaz do dechy! - Tam gdzie można, to lubię, na autostradzie, ale z reguły jeżdżę przepisowo i staram się unikać szaleńczej jazdy - i dodał, że jeśli ma zaplanowany koncert gdzieś daleko od miejsca zamieszkania, to stara się wyjeżdżać tak, by mieć zapas czasu i się nie spieszyć.

A czy Zenek dostał kiedyś mandacik? Okazuje się, że tak, zdarzało się, iż dostał mandat, ale jak sam przyznał, raczej za niewielkie przekroczenie prędkości. Nieraz też został złapany na fotoradarze. Jednak zwykle piosenkarz stara się jeździć bezpiecznie i przestrzegać przepisów.

Co jeszcze zdradził Zenek Martyniuk w nowym programie doradcy prezydenta? Opowiedział nieco o swojej twórczości, największych hitach i o pracy muzyka. Co ciekawe Martyniuk ujawnił, że cały czas myśli nad tym, by powstała kolejna część filmu o nim, by pokazać dalsze jego losy, ponieważ film "Zenek" kończy się na 2004 roku. Gwiazdor przyznał, że chciałby, żeby kolejna część powstała, a większy nacisk był położony na muzykę, bo to w kolejnych latach powstały jego największe przeboje: - Będziemy zabiegać o to, by powstała kolejna część filmu "Zenek".

Dzisiaj o godz. 18 w Kanale Alfa premierowy odcinek OSTREJ JAZDY GAJADHURA. Gościem będzie Zenek Martyniuk. Serdecznie zapraszam do oglądania. 🎬💪 https://t.co/EQWqmYULQJ— Alvin Gajadhur (@AlvinGajadhur) October 26, 2026