Czarzasty w Radzie Najwyższej. Te słowa wywołały owację na stojąco

Marszałek Sejmu pojawił się w stolicy Ukrainy w niezwykle symbolicznym momencie, jakim jest czwarta rocznica wybuchu pełnoskalowej wojny, przypadająca na 24 lutego 2026 roku. Głównym celem wizyty było wystąpienie przed deputowanymi Rady Najwyższej. Polityk skupił się na kluczowych kwestiach dotyczących suwerenności naszego wschodniego sąsiada, europejskich aspiracji Kijowa oraz konieczności utrzymania międzynarodowej presji na Federację Rosyjską.

Ostre oskarżenia pod adresem Kremla

W trakcie orędzia polski polityk zwrócił uwagę na drastyczne łamanie prawa międzynarodowego przez najeźdźców i wyraził głęboką wdzięczność narodowi ukraińskiemu za heroiczną postawę. Wystąpienie zawierało niezwykle ostry fragment skierowany bezpośrednio w stronę rosyjskiego przywódcy oraz wykonawców jego woli. Marszałek Sejmu bez ogródek wskazał na odpowiedzialność za zbrodnie wojenne, wypowiadając stanowcze słowa:

„Osądzam i potępiam ludzi, którzy z jego rozkazu dokonują zabójstw i gwałtów na narodzie ukraińskim”

Reakcja sali na historyczne hasło

Największe emocje wzbudziło przywołanie historycznej maksymy, która od lat definiuje strategiczne partnerstwo obu narodów i buduje narrację o wspólnym bezpieczeństwie. Gdy z mównicy padło to kluczowe zdanie, ukraińscy parlamentarzyści zareagowali entuzjastycznie, nagradzając gościa brawami. Gest ten miał podkreślić nierozerwalność losów obu państw w obliczu zagrożenia.

„Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy”

Konkrety zamiast pustych deklaracji

Włodzimierz Czarzasty wyraźnie zaznaczył, że rola Warszawy nie ogranicza się jedynie do sfery dyplomatycznej symboliki. Polityk położył nacisk na realny wymiar wsparcia, którego Polska udziela Kijowowi nieprzerwanie od początku konfliktu. Przekaz był jasny: sojusz opiera się na namacalnych czynach i konkretnej pomocy, a nie tylko na kurtuazyjnych zapewnieniach.

Wspomnienie fali uchodźczej z 2022 roku

W końcowej części przemówienia powrócono do dramatycznych wydarzeń z początku inwazji. Marszałek przypomniał o masowym ruszeniu Polaków, którzy otworzyli swoje domy dla milionów uciekających przed wojną sąsiadów. Ten fragment wystąpienia stanowił hołd dla zwykłych obywateli za ich solidarność i humanitarną postawę w najtrudniejszych chwilach.

