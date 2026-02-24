Adam Bodnar wskazuje mechanizmy prawne. Tak Rosja zapłaci za zbrodnie?

Były minister sprawiedliwości widzi realną szansę na sfinansowanie odszkodowań dzięki zamrożonym rosyjskim aktywom.

Wymieniono dwa kluczowe narzędzia: Rejestr Szkód oraz Komisję Kompensacyjną.

Początkowe środki dla ofiar miałyby pochodzić z narastających odsetek, a nie bezpośrednio z głównego kapitału.

Ostateczny kształt reparacji będzie ściśle uzależniony od warunków przyszłego procesu pokojowego.

Wsparcie dla Kijowa to nie tylko gest solidarności, ale fundament bezpieczeństwa Polski i Europy.

Czy Moskwa poniesie finansowe konsekwencje za zniszczenia dokonane w Ukrainie? Adam Bodnar, goszcząc u Jana Wróbla w audycji „Poranny Ring”, przyznał, że obecnie nie istnieje prosty mechanizm pozwalający na natychmiastowe wystawienie i wyegzekwowanie rachunku za wojnę. Zaznaczył jednak, że Europa dyskutuje o bardzo konkretnej ścieżce prawnej, opartej na zamrożonych aktywach agresora.

„Jest szansa, że Rosja zapłaci za to, co robi. Są to zamrożone aktywa rosyjskie. Sporo pieniędzy znajduje się w Belgii, na razie nie ma zgody na korzystanie z tych pieniędzy, ale w przyszłości nikt nie wyklucza, aby z tych pieniędzy wspierać Ukrainę” – powiedział Bodnar w "Porannym Ringu".

Rozmowa wykroczyła poza sferę moralnego oburzenia. Dyskusja skupiła się na twardych instrumentach prawnych, które w przyszłości mogą stać się realną podstawą do wypłaty świadczeń dla ofiar konfliktu.

Rejestr Szkód i niezbędne procedury

Bodnar zwrócił uwagę na rozwiązania, które są już brane pod uwagę przez międzynarodowych prawników. Mowa tu przede wszystkim o Rejestrze Szkód oraz Komisji Kompensacyjnej. Narzędzia te mają za zadanie uporządkowanie procesu dochodzenia roszczeń.

Kluczowe jest precyzyjne udokumentowanie strat oraz ocena, komu należą się pieniądze. Bez takiej weryfikacji, nawet przy istnieniu politycznej woli, sprawne przekazanie środków poszkodowanym byłoby niemożliwe.

„Moim zdaniem są dwa instrumenty, które mogą pomóc, czyli np. Rejestr Szkód i Komisja Kompensacyjna” – podkreślił.

Pieniądze z odsetek, a nie z kapitału

W wywiadzie pojawił się również wątek konkretnego mechanizmu finansowego, który może zostać uruchomiony w pierwszej kolejności. Nie chodzi tu o natychmiastową konfiskatę całego zamrożonego kapitału, co mogłoby być trudne prawnie.

Adam Bodnar wskazał na możliwość wykorzystania środków, które narastają wokół zablokowanych aktywów. Sięgnięcie po same odsetki jest obecnie uważane za wariant najbardziej realny politycznie i prawnie.

Wszystko zależy od pokoju

„To, co teraz się dzieje to wykorzystywanie tego, co mamy w ręku. Reszta zależy od tego, jak będzie wyglądał proces pokojowy. A nie wiem, jak to będzie dalej wyglądało i czy zmusimy Rosję do płatności na rzecz Ukrainę” – powiedział Bodnar.

Gość „Porannego Ringu” nie pozostawił jednak złudzeń co do pewności tych rozwiązań. Podkreślił, że na ten moment wykorzystywane są istniejące narzędzia, ale dalszy rozwój sytuacji zależy od czynników międzynarodowych.

Adam Bodnar zapowiada wielkie liczenie głosów. "Procedura ruszy na początku tygodnia"

Kwestia odszkodowań i reparacji wykracza poza racje moralne. Będzie ona elementem szerszej układanki geopolitycznej i ostatecznych warunków procesu pokojowego po zakończeniu wojny.

Poniżej galeria zdjęć: Express Biedrzyckiej - Adam Bodnar

7

Prof. Słomka: PiS robi z wyborców ZAKŁADNIKÓW politycznej gry | Express Biedrzyckiej