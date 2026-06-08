Donald Tusk wzywa Zełenskiego i Nawrockiego do rozmów. Konflikt wokół Orderu Orła Białego

Spis treści Karol Nawrocki chce odebrać Order Orła Białego Zełenskiemu

Donald Tusk wezwał Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego do podjęcia natychmiastowego dialogu, argumentując to brakiem skuteczności dotychczasowych działań dyplomatycznych oraz realnym zagrożeniem dla budowanych przez miesiące dobrosąsiedzkich relacji .

. Bezpośrednim powodem pogorszenia stosunków dyplomatycznych jest nadanie jednej z ukraińskich brygad imienia nawiązującego do Ukraińskiej Powstańczej Armii, która dokonała masowych mordów na obywatelach II RP.

W reakcji na te wydarzenia prezydent Karol Nawrocki zapowiedział skierowanie formalnego wniosku w sprawie ewentualnego pozbawienia ukraińskiego przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.

Sonda Czy Wołodymyr Zełenski zasługuje dziś na najwyższe polskie odznaczenie? Tak, Ukraina walczy także o bezpieczeństwo Polski Nie, sprawa Wołynia i UPA zmienia ocenę tej decyzji Order powinien pozostać, ale Ukraina musi wykonać gest wobec Polski Trudno powiedzieć

Szef polskiego rządu skierował otwarte wezwanie do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, oczekując od nich natychmiastowego rozpoczęcia otwartego dialogu. Donald Tusk zaznaczył w swoim komunikacie, że wyczerpały się już standardowe formy łagodzenia sporów, a klasyczna dyplomacja przestała przynosić jakiekolwiek wymierne korzyści w tej trudnej i delikatnej sytuacji.

Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów @NawrockiKn i @ZelenskyyUa o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu…— Donald Tusk (@donaldtusk) June 8, 2026

- Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę - napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Premier wyjaśnił również, że pilne negocjacje mają powstrzymać niszczenie wzajemnych relacji pod wpływem chwilowych nastrojów. Kryzys w kontaktach dwustronnych rozpoczął się w momencie, gdy ukraińscy oficjele zdecydowali się uhonorować żołnierzy powiązanych z Ukraińską Powstańczą Armią, przypisując ich imię wybranej formacji zbrojnej. Wywołało to ogromne oburzenie nad Wisłą, a państwowe instytucje historyczne natychmiast przypomniały o bezpośredniej odpowiedzialności tych oddziałów za rzeź wołyńską.

Karol Nawrocki chce odebrać Order Orła Białego Zełenskiemu

Zaskakujący ruch władz w Kijowie spotkał się z natychmiastową odpowiedzią prezydenta Karola Nawrockiego, który oficjalnie zadeklarował chęć zainicjowania dyskusji wewnątrz Kapituły Orderu Orła Białego. Głowa państwa zamierza przeanalizować możliwość oficjalnego odebrania tego niezwykle prestiżowego medalu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Warto zaznaczyć, że to najwyższe wyróżnienie państwowe zostało wręczone przywódcy Ukrainy zaledwie rok wcześniej z rąk urzędującego wówczas Andrzeja Dudy.

Szef rządu zwrócił ponadto uwagę na kluczową rolę utrzymania dobrych stosunków dyplomatycznych w dobie narastającego niebezpieczeństwa ze strony Federacji Rosyjskiej. Donald Tusk stanowczo przestrzegł przed podejmowaniem strategicznych decyzji pod wpływem nagłych impulsów, które mogłyby trwale zniszczyć dotychczasowe osiągnięcia we wzajemnej współpracy międzynarodowej.

- Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich - stwierdził na platformie społecznościowej Donald Tusk.

W przygotowanej galerii zobaczysz, jak szef rządu opiekuje się swoimi wnukami:

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