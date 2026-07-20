Córka wyznała, co dla Kwaśniewskiego jest dziełem szatana! "Mojego tatę to przeraża"

Aleksandra Kwaśniewska dorastała na oczach Polaków. Gdy po raz pierwszy jej ojciec został prezydentem, była nastolatką. Rodzice starali się zachować jej prywatność, ale media i tak interesowały się prezydentówną. A już do wyjątkowego wydarzenia można zaliczyć ślub Oli Kwaśniewskiej z Kubą Badachem, który był przed laty ogromną atrakcją. Zresztą zięć Kwaśniewskich jest przez nich traktowany, niczym syn i doskonale dogaduje się z teściową i teściem.

Ola zdobyła sympatię społeczeństwa, także przez to, jaką ma relację z rodzicami. Trzeba przyznać, że rodzinę Kwaśniewskich łączy niezwykła więź. Często spędzają razem czas, organizują wspólne wyjazdy. Przed laty Ola Kwaśniewska wraz z mamą Jolantą Kwaśniewską prowadziły program w telewizji, czyli słynny hit pod nazwą "Matki i córki, czyli rodzinny galimatias".

Od pewnego czasu Aleksandra i jej tata nagrywają także razem rozmowy, w których były prezydent odpowiada na pytania internautów. To rozmowy, które są znane pod nazwą "Co powie tata?". Przy okazji warto wspomnieć, że w maju tego roku Aleksander Kwaśniewski wraz z córką Aleksandrą wystąpili po raz pierwszy w historii wspólnie na jednej scenie podczas kongresu Impact'26.

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Ostatnio Aleksandra Kwaśniewska została zapytana o rodziców w jednym z podcastów, w którym gościła. W rozmowie poruszono takie tematy jak dzieciństwo Kwaśniewskiej oraz podejście jej rodziców do mediów społecznościowych. Okazało się, że były prezydent nie jest ich entuzjastą, jak to przyznała córka wprost, jej tata uważa, że media społecznościowe to "dzieło szatana":

- Patrzę na moich rodziców, oni też w jakimś tam stopniu nadążają, ale przecież nie śmigają tam tak, jak my. Mojego tatę to przeraża. Te wszystkie social media dla niego to jest w ogóle jakieś dzieło szatana.

Co ciekawe jeszcze w okresie PRL Aleksander Kwaśniewski, który wówczas był młodym politykiem i redaktorem naczelnym „Sztandaru Młodych” mianowany został ministrem do spraw młodzieży, a jego pierwszą decyzją było przekształcenie magazynu „Bajtek” w dodatek do „Sztandaru Młodych". Sam "Bajtek” był jednym z pierwszych w Polsce pism poświęconych komputerom.