Córka Karola Nawrockiego zachwyciła na procesji. Kasia miała na głowie prawdziwy hit

W tradycji katolickiej Boże Ciało zajmuje szczególne miejsce wśród świątecznych obchodów. Tego dnia wierni gromadzą się nie tylko na nabożeństwach w kościołach, lecz przede wszystkim wyruszają w barwnych procesjach na ulice i place. Te uroczyste przemarsze, w których chętnie uczestniczą całe rodziny, mają na celu publiczne wyznanie wiary i uczczenie obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Prezydencka rodzina również dołączyła do jednej z takich procesji. Przejściem z kościoła Chrystusa Króla do świątyni św. Franciszka w Gdańsku kroczył prezydent Karol Nawrocki, któremu towarzyszyła żona Marta, synowie Daniel i Antek oraz córka Kasia. Nad bezpieczeństwem zgromadzonych czuwali oficerowie Służby Ochrony Państwa. Pomimo podniosłego charakteru uroczystości, atmosfera była swobodna, a wierni mieli okazję do krótkich rozmów i pamiątkowych fotografii z głową państwa.

Eleganccy Nawroccy na procesji Bożego Ciała. Kasia z hitową fryzurą

Nawroccy zaprezentowali się w niezwykle szykownym wydaniu. Prezydent i jego synowie wybrali klasyczne garnitury oraz śnieżnobiałe koszule. Równie elegancko wyglądały Marta Nawrocka i mała Kasia, które postawiły na jasne komplety garniturowe. Pierwsza dama zdecydowała się na beżowy odcień, natomiast jej córka ubrana była w szary zestaw.

Wzrok przykuwała jednak przede wszystkim nietuzinkowa fryzura dziewczynki. Kasia Nawrocka miała zaplecione warkocze wraz z kolorowymi warkoczykami, które cieszą się obecnie ogromną popularnością wśród najmłodszych. Tego rodzaju uczesanie jest nie tylko niezwykle efektowne, ale również praktyczne i trwałe, doskonale sprawdzając się w różnych sytuacjach.

Warkocze dyscyplinują włosy i zapobiegają ich plątaniu się. Taka stylizacja niewątpliwie dodaje uroku, a także kojarzy się z beztroskim czasem letnim. Dla Kasi, która w tym roku kończy pierwszą klasę, to idealne przygotowanie do nadchodzących wakacji.

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