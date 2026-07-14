CBA zatrzymało byłego szefa KRRiT. W tle wielomilionowe szkody i głośna kampania

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego ujęli we wtorek o poranku Macieja Świrskiego. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przeszłości zasiadał we władzach Polskiej Fundacji Narodowej.

Oprócz niego w ręce służb wpadł również 63-letni Cezary J. Działania funkcjonariuszy były realizowane na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, o czym poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Polska Fundacja Narodowa i kampania „Sprawiedliwe sądy”. Zatrzymanie byłego szefa KRRiT

Sprawa ma związek z aktywnością kierownictwa Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku. Organy ścigania weryfikują ewentualne przekroczenie uprawnień oraz zaniedbania przy opłacaniu szeroko zakrojonej akcji medialnej „Sprawiedliwe sądy”.

Z ustaleń śledczych wynika, że organizacja mogła ponieść gigantyczne straty finansowe, szacowane na minimum 8,4 miliona złotych.

Celem kampanii „Sprawiedliwe sądy” było wsparcie i propagowanie reform w sądownictwie, forsowanych w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Środki z Polskiej Fundacji Narodowej przeznaczano na liczne nośniki reklamowe, w tym billboardy i nagrania wideo.

Maciej Świrski i Cezary J. zostaną przesłuchani w rzeszowskiej prokuraturze

Obecnie funkcjonariusze CBA przeszukują wytypowane obiekty w celu zgromadzenia dowodów w tej sprawie. Gdy procedury te dobiegną końca, Maciej Świrski oraz Cezary J. zostaną przetransportowani do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Na tym etapie nie ujawniono jeszcze, jakie konkretne kroki prawne zamierza podjąć prokuratura wobec zatrzymanych.

Maciej Świrski stał na czele KRRiT do lipca 2025 roku. Jego kadencja zakończyła się na skutek odwołania przegłosowanego przez innych członków tego gremium.

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