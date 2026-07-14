Zatrzymanie w Gdyni. Policja zabezpieczyła 100 kg narkotyków o wartości 5 000 000 zł

Narkotyki o wartości 5 000 000 zł przejęte w Gdyni

W tygodniu poprzedzającym 14 lipca 2026 roku policjanci z Gdyni przeprowadzili działania przeciwko osobom wprowadzającym do obrotu duże ilości środków odurzających na terenie Trójmiasta. Podczas przeszukania lokalu mieszkalnego mundurowi ujawnili 100 kg narkotyków, wśród których znajdowały się marihuana, amfetamina, MDMA oraz mefedron. Funkcjonariusze ustalili, że substancje były już przygotowywane do dalszej dystrybucji. Oprócz zakazanych środków policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu gotówkę w różnych nominałach, której łączna kwota wyniosła prawie 64 000 zł.

Przeszukanie samochodu i wsparcie Straży Granicznej

Policyjne czynności objęły także pojazd użytkowany przez 38-latka oraz 37-latkę, w którym znaleziono gotówkę, telefony komórkowe, karty pamięci oraz urządzenie do liczenia pieniędzy. W mieszkaniu pary mundurowi zabezpieczyli dodatkowo sprzęt służący do porcjowania towaru, w tym zgrzewarkę oraz wagę elektroniczną. W działaniach funkcjonariuszy wspierała Straż Graniczna, która skierowała do akcji psa służbowego wyszkolonego do wykrywania zapachu środków odurzających. Wykorzystanie zwierzęcia stanowiło istotną pomoc i przyczyniło się do sprawnego przeprowadzenia przeszukań.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Rejonowej w Gdyni, gdzie usłyszały zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz wprowadzania ich do obrotu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na wystąpienie z wnioskiem o izolację podejrzanych. Na tej podstawie sąd zdecydował o zastosowaniu wobec kobiety i mężczyzny tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa zatrzymanym grozi teraz kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl