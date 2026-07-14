Uprawa konopi w gminie Turobin. Policjanci zabezpieczyli 12 kilogramów suszu

Nielegalna uprawa w gminie Turobin

Wspólne działania kryminalnych z Biłgoraja oraz policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Kielc doprowadziły do wykrycia profesjonalnej uprawy konopi innych niż włókniste. Funkcjonariusze przeszukali jedną z posesji w gminie Turobin, gdzie odkryli rośliny znajdujące się w różnych fazach wzrostu. Krzewy rosły w specjalnie przygotowanym tunelu, który wyposażono w specjalistyczny sprzęt wspomagający ich rozwój. Policjanci zabezpieczyli na miejscu prawie 300 krzewów oraz około 12 kilogramów suszu.

Zatrzymania na terenie dwóch powiatów

Podczas interwencji na miejscu uprawy funkcjonariusze zatrzymali 50-letniego mieszkańca powiatu biłgorajskiego. Kolejne dwie osoby powiązane z tym procederem zostały ujęte przez mundurowych na terenie powiatu ryckiego. Są to 38-letni mężczyzna oraz 35-letnia kobieta. Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do jednostki policji, a zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im konkretnych zarzutów karnych.

Areszt dla mężczyzn i zarzuty dla kobiety

Obaj mężczyźni odpowiedzą za posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz przyrządów służących do ich produkcji, przy czym 38-latek będzie sądzony w warunkach recydywy. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy, a za popełnione czyny grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. Kobieta usłyszała zarzut posiadania mefedronu wspólnie z młodszym z mężczyzn oraz urządzeń do wytwarzania narkotyków. Została ona objęta dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju, a całe śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju.

Źródło: Policja.pl