Uprawa konopi w gminie Turobin. Policjanci zabezpieczyli 12 kilogramów suszu

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-14 11:00

Funkcjonariusze z Biłgoraja oraz Kielc zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich na terenie gminy Turobin. Podczas działań przeprowadzonych 14 lipca 2026 roku policjanci zabezpieczyli prawie 300 krzewów oraz około 12 kilogramów gotowego suszu marihuany. W związku ze sprawą zatrzymano trzech mieszkańców województwa lubelskiego, którym grożą surowe kary więzienia.

Logo policji z napisem Pomagamy i chronimy na niebieskim tle. O akcji w gminie Turobin przeczytasz na Eska.
Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe

Nielegalna uprawa w gminie Turobin

Wspólne działania kryminalnych z Biłgoraja oraz policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Kielc doprowadziły do wykrycia profesjonalnej uprawy konopi innych niż włókniste. Funkcjonariusze przeszukali jedną z posesji w gminie Turobin, gdzie odkryli rośliny znajdujące się w różnych fazach wzrostu. Krzewy rosły w specjalnie przygotowanym tunelu, który wyposażono w specjalistyczny sprzęt wspomagający ich rozwój. Policjanci zabezpieczyli na miejscu prawie 300 krzewów oraz około 12 kilogramów suszu.

Zatrzymania na terenie dwóch powiatów

Podczas interwencji na miejscu uprawy funkcjonariusze zatrzymali 50-letniego mieszkańca powiatu biłgorajskiego. Kolejne dwie osoby powiązane z tym procederem zostały ujęte przez mundurowych na terenie powiatu ryckiego. Są to 38-letni mężczyzna oraz 35-letnia kobieta. Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do jednostki policji, a zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im konkretnych zarzutów karnych.

Areszt dla mężczyzn i zarzuty dla kobiety

Obaj mężczyźni odpowiedzą za posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz przyrządów służących do ich produkcji, przy czym 38-latek będzie sądzony w warunkach recydywy. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy, a za popełnione czyny grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. Kobieta usłyszała zarzut posiadania mefedronu wspólnie z młodszym z mężczyzn oraz urządzeń do wytwarzania narkotyków. Została ona objęta dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju, a całe śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju.

Źródło: Policja.pl