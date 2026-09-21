Bosak komentuje wpłaty za spotkania z Nawrockim. Padły ostre słowa o podziale ról

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak odnosi się do medialnych informacji o odpłatnych spotkaniach z Karolem Nawrockim. Zwraca uwagę na kwestię przejrzystości takich działań.

Jego zdaniem nie jest to typowa afera, jednak mówi wprost o wyraźnej niezręczności organizatorów oraz zacieraniu granic pomiędzy podmiotami prywatnymi a publicznymi.

oraz zacieraniu granic pomiędzy podmiotami prywatnymi a publicznymi. Poznaj stanowisko Bosaka w kwestii rozmywania się kluczowych podziałów i tego, jak wpływa to na wizerunek organów władzy.

Temat płatnych opcji podczas wydarzenia, w którym brał udział Karol Nawrocki, wywołał falę politycznych opinii. Dziennikarze Radia ZET oraz "Newsweeka" ustalili, że jedna z prywatnych fundacji proponowała sponsorom specjalne pakiety dające możliwość kontaktu z prezydentem w trakcie Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego.

Do medialnych ustaleń ustosunkował się w poniedziałek Krzysztof Bosak. Polityk Konfederacji i wicemarszałek Sejmu był gościem na antenie Radia ZET.

Bosak ocenia działania Nawrockiego

Wicemarszałek z ramienia Konfederacji jasno stwierdził, że całej sprawy nie nazwałby aferą. Skupił się jednak na tym, jak komunikowano warunki uczestnictwa w organizowanym przedsięwzięciu.

– Afery moim zdaniem nie ma, natomiast moim zdaniem jest co najmniej niezręczność. Niezręczność w komunikacji – powiedział Krzysztof Bosak w Radiu ZET, pytany o doniesienia o spotkaniach z prezydentem Karolem Nawrockim oferowanych za pieniądze.

Bosak zaznaczył mocno, że przygotowując eventy z udziałem przedstawicieli państwowych szczytów władzy, należy klarownie komunikować role poszczególnych osób i instytucji.

– Na styku prywatnych podmiotów czy organizacji pozarządowych czy spółek, które robią konferencje [...] i urzędów państwowych powinien być moim zdaniem jasny podział ról, tzn. kto jest stroną zapraszającą i ponoszącą koszty, organizującą, a kto jest stroną przyjmującą zaproszenie – kontynuował.

Bosak wprost o zatarciu jasnego podziału ról

Według polityka to właśnie brak czytelnych granic w tej kwestii prowokuje najwięcej pytań i niejasności.

– Tutaj moim zdaniem to, do czego bez wątpienia doszło, to do zatarcia jasnego podziału ról – mówił dalej.

Zarzuty podnoszone przez media stanowczo odpiera Kancelaria Prezydenta. Błażej Poboży, pełniący funkcję doradcy prezydenta, oświadczył, że Karol Nawrocki w żadnym razie nie warunkuje swojej obecności od wnoszenia jakichkolwiek kwot przez uczestników.

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