Donald Tusk ma powody do zmartwień. Polacy bezlitośnie oceniają pracę premiera

Jak Polacy oceniają pracę Donalda Tuska we wrześniu 2026?

Badanie United Surveys by IBRiS zrealizowane dla portalu Wirtualna Polska między 4 a 6 września 2026 roku wskazuje na wyraźne niezadowolenie obywateli z poczynań obecnego gabinetu. Zdecydowana większość Polaków ostro ocenia efekty pracy premiera Donalda Tuska. Dokładnie 54,3 proc. badanych wyraziło negatywną opinię o liderze rządu. Z tej grupy 30,7 proc. respondentów zaznaczyło opcję „zdecydowanie źle”, a 23,6 proc. uważa, że sprawuje on swój urząd „raczej źle”. Zwolenników polityki szefa rządu Donalda Tuska jest 37,4 proc. Znalazło się tu 12,2 proc. osób oceniających go „zdecydowanie dobrze” oraz 25,2 proc. mówiących o jego pracy „raczej dobrze”. Pozostały odsetek 8,3 proc. uczestników sondażu nie potrafił jednoznacznie wypowiedzieć się w tej kwestii.

Podział w elektoratach. Donald Tusk oczami zwolenników i przeciwników obecnego rządu

Odpowiedzi udzielone w najnowszym sondażu dowodzą, że w Polsce panuje ogromna polaryzacja polityczna, a poparcie dla premiera idzie w parze z partyjnymi sympatiami. Wśród osób deklarujących poparcie dla ugrupowań wchodzących w skład obecnej koalicji aż 85 proc. pozytywnie patrzy na działania rządu, a 40 proc. wystawia mu notę „zdecydowanie dobrą”. Zaledwie 8 proc. zwolenników rządu Donalda Tuska zgłasza uwagi do jego pracy.

Sytuacja zmienia się diametralnie w przypadku wyborców innych partii. W obozie opozycyjnym (PiS, Razem, obie Konfederacje) nastroje są całkowicie inne – aż 80 proc. głosujących na te formacje krytykuje działania Donalda Tuska. Połowa z nich (52 proc.) robi to bardzo stanowczo, wskazując odpowiedź „zdecydowanie źle”. Wyniki te dowodzą, że lider koalicji 13 grudnia nie potrafi dotrzeć z przekazem do osób, które popierają partie zasiadające w sejmowych ławach opozycji.

Niezdecydowani też na "nie". Co ocena rządu oznacza dla Donalda Tuska?

Dla gabinetu Donalda Tuska największym zmartwieniem mogą okazać się głosy osób, które nie mają jasno określonych sympatii politycznych. Większość z nich, mimo braku powiązań z konkretną partią, ocenia pracę szefa rządu Donalda Tuska negatywnie. Odsetek krytycznych głosów w tej grupie wynosi 66 proc., z czego aż 32 proc. zaznaczyło wariant „zdecydowanie źle”.

Podobnie sytuacja wygląda wśród sympatyków Konfederacji, gdzie 67 proc. jest na „nie” dla obecnego premiera. Takie wskaźniki, szczególnie wśród elektoratu niezdecydowanego, to jasny sygnał dla koalicji rządzącej. Wynika z nich, że strategia obrana przez ekipę Donalda Tuska dociera wyłącznie do twardego elektoratu, co w przyszłości może okazać się dużą przeszkodą w budowaniu stabilnego poparcia na arenie politycznej.

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