Karol i Marta Nawroccy w Nowym Jorku. Wzruszające spotkania polskiej pary prezydenckiej z wyjątkowymi kobietami

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- Karol i Marta Nawroccy udali się do zabytkowego kościoła św. Stanisława Kostki w Nowym Jorku, by złożyć hołd Polonii oraz podkreślić wagę wspólnoty i pamięci historycznej.
- Prezydent wraz z pierwszą damą doświadczyli niezwykle poruszającego spotkania z Heleną Knapczyk. Ta 99-letnia kobieta jest jedną z ostatnich żyjących Sybiraczek, a jej losy i działania edukacyjne stanowią ważne świadectwo zbrodni sowieckich.
- W trakcie wizyty para prezydencka spotkała się również z amerykańską dziennikarką o polskich korzeniach, Ritą Cosby. Jej ojciec, Ryszard Kossobudzki, służył w Armii Krajowej i walczył w Powstaniu Warszawskim. To spotkanie było symbolicznym uznaniem dla polskich tradycji niepodległościowych.
Zgromadzeni w kościele św. Stanisława Kostki zgotowali prezydentowi i pierwszej damie gorące powitanie, nagradzając ich długimi brawami. Świątynia, która od przeszło 130 lat stanowi duchowe centrum dla Polonii na nowojorskim Greenpoincie, była wypełniona po brzegi.
Nabożeństwu z udziałem pary prezydenckiej przewodniczył biskup pomocniczy z Brooklynu, Witold Mroziewski. Karol i Marta Nawroccy bez pośpiechu wkraczali do kościoła, zatrzymując się, by uścisnąć dłonie wiernym i zamienić z nimi kilka słów.
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Marta Nawrocka wyściskała Helenę Knapczyk
Najbardziej chwytającym za serce momentem było spotkanie z blisko 100-letnią Heleną Knapczyk. Karol Nawrocki serdecznie przytulił bohaterkę, a chwilę później w jej objęciach znalazła się Marta Nawrocka. Obie panie przez moment trwały w pełnym wzruszenia uścisku.
Helena Knapczyk to jedna z ostatnich osób, które przeżyły zsyłkę na Syberię. Miała zaledwie 13 lat, gdy Sowieci wygnali jej rodzinę z domu pod Lwowem. W lutym 1940 roku, podróżując w bydlęcym wagonie, trafiła na nieludzką ziemię, gdzie zmagała się z niewyobrażalnym głodem, mrozami sięgającymi 50 stopni i katorżniczą pracą. Następnie los rzucał ją przez Uzbekistan, Iran, Indie, Pakistan, Tanzanię i Wielką Brytanię. W 1959 roku osiedliła się w Stanach Zjednoczonych wraz z mężem.
Od lat Helena Knapczyk angażuje się w edukację młodzieży na temat sowieckiego terroru, dbając o pamięć o zesłańcach. Jest autorką książki „Śladami losów przez cztery kontynenty” i działa aktywnie w polskich organizacjach kombatanckich.
Równie silne emocje towarzyszyły spotkaniu z Ritą Cosby, wybitną amerykańską dziennikarką o polskich korzeniach. Para prezydencka powitała ją z wielką sympatią, obdarzając gorącymi uściskami.
Rita Cosby to córka Ryszarda Kossobudzkiego, weterana Armii Krajowej i powstańca warszawskiego. W młodym wieku stanął on do walki z okupantem, odniósł poważne rany i trafił do niemieckiej niewoli. Po wojnie zamieszkał w USA i przez długi czas ukrywał przed córką swoje wojenne doświadczenia.
Dopiero po latach Rita Cosby uwieczniła losy swojego ojca w głośnej publikacji „Quiet Hero: Secrets from My Father’s Past”.