Bogdan Święczkowski na zdjęciach sprzed lat. Dawny wygląd byłego szefa ABW zaskakuje

Bogdan Święczkowski, znajdujący się obecnie w samym centrum konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, na dawnych kadrach prezentuje zupełnie odmienny wygląd.

Zdjęcia z przeszłości pokazują jego wieloletnią przemianę, od ciemnej fryzury i prostokątnych oprawek aż do obecnej, gładko ogolonej głowy.

Bogdan Święczkowski na archiwalnych zdjęciach. Jak zmieniał się przez lata?

Ostatnie wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym, na którego czele stał od grudnia 2024 roku, ponownie przyciągnęły uwagę mediów do Bogdana Święczkowskiego. Choć jego obecny wizerunek jest doskonale znany widzom programów informacyjnych i czytelnikom portali, to fotografie sprzed kilkunastu lat pokazują go w zupełnie innym wydaniu.

Kadry z początku minionej dekady przedstawiają go w krótkich, ciemnych włosach oraz prostokątnych okularach z cienkimi oprawkami. Z upływem czasu jego fryzura stawała się jednak coraz krótsza i jaśniejsza, a na współczesnych ujęciach ma już całkowicie ogoloną głowę i nosi zupełnie inne okulary.

Równolegle z wyglądem ewoluowała jego ścieżka zawodowa w polskim życiu publicznym, w którym uczestniczy od dwudziestu lat. Przez ten czas stał na czele służb specjalnych i współpracował ze Zbigniewem Ziobrą, by ostatecznie objąć funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Młody Bogdan Święczkowski jako szef ABW. Ciemne włosy i zupełnie inne okulary

Przyszły prezes TK przyszedł na świat 22 maja 1970 roku w Sosnowcu, a po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim związał się z prokuraturą. W ramach swoich obowiązków prowadził między innymi śledztwa wymierzone w przestępczość zorganizowaną.

W wieku 36 lat zaliczył poważny awans zawodowy. W 2006 roku objął kierownictwo nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którą zarządzał do listopada 2007 roku.

Fotografie z tamtego okresu ukazują go w znacznie młodszym wieku. Od zawsze stawiał na elegancki ubiór obejmujący garnitury, białe koszule i krawaty, jednak najbardziej rzucająca się w oczy zmiana zaszła w jego uczesaniu.

Kadr z 2012 roku, który ukazał się na łamach „Rzeczpospolitej”, przedstawia byłego szefa ABW z krótkimi, ciemnymi włosami oraz w okularach z subtelnymi, metalowymi oprawkami.

Dla osób kojarzących go wyłącznie z niedawnej aktywności w Trybunale Konstytucyjnym, widok zdjęć z tamtych lat może być dużym zaskoczeniem.

Bogdan Święczkowski u boku Zbigniewa Ziobry. Kariera w prokuraturze i zmiana wizerunku

Po odejściu z ABW kontynuował pracę jako prokurator, a w 2011 roku uzyskał mandat poselski, startując z list Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie nie zasiadł jednak w ławach sejmowych, ponieważ nie zrezygnował ze statusu prokuratora w stanie spoczynku, co skutkowało wygaszeniem mandatu przez marszałka Sejmu.

Wybory parlamentarne w 2015 roku otworzyły mu drogę do ponownego wejścia w skład kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Najpierw objął tekę wiceministra, by w marcu 2016 roku zostać prokuratorem krajowym i pierwszym zastępcą prokuratora generalnego.

W tamtym okresie bardzo często pojawiał się w mediach, występując na licznych konferencjach prasowych wspólnie ze Zbigniewem Ziobrą.

Fotografie z czasów pracy w resorcie dokumentują kolejny etap jego wizualnej przemiany, kiedy to jego włosy wyraźnie pojaśniały i stały się niemal zupełnie siwe. Niezmienne pozostały natomiast nieodłączne elementy jego stylu, czyli krawaty, garnitury i okulary.

Dlaczego Bogdan Święczkowski to „Godzilla”? Historia przydomka i nominacja do TK

W kręgach politycznych oraz wśród samych prokuratorów przylgnął do niego bardzo specyficzny pseudonim.

Zyskał tam miano „Godzilli”. Według doniesień medialnych ten przydomek wynika bezpośrednio z jego potężnej sylwetki i wzrostu, który przekracza dwa metry.

Przez długi czas pozostawał jednym z najbardziej zaufanych ludzi Zbigniewa Ziobry. Ich współpraca układała się zarówno za pierwszych rządów PiS, jak i po 2015 roku, kiedy to wspólnie zarządzali prokuraturą.

Kolejny zwrot nastąpił w lutym 2022 roku, gdy Sejm powołał Święczkowskiego w skład Trybunału Konstytucyjnego. Kandydaturę tę poparło 233 posłów, przy 219 głosach sprzeciwu oraz dwóch wstrzymujących się.

Po tym, jak dobiegła końca kadencja Julii Przyłębskiej, 9 grudnia 2024 roku prezydent Andrzej Duda mianował go nowym prezesem TK.

Kadry z oficjalnej ceremonii w Pałacu Prezydenckim ukazują go już w doskonale znanym, współczesnym wydaniu. Na ujęciach z tego wydarzenia ma całkowicie ogoloną głowę, a czasem pojawia się też bez okularów.

Bogdan Święczkowski i spór w Trybunale Konstytucyjnym. Najnowsze zdjęcia byłego szefa ABW

Koniec października 2026 roku przyniósł zupełnie nowy zwrot w jego zawodowym życiorysie. Na witrynie internetowej TK pojawiły się zarządzenia o przerwie w czynnościach służbowych dla niego oraz dla wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Ster rządów w instytucji przejęła wówczas Anna Korwin-Piotrowska, jednak Święczkowski odrzucił te rozstrzygnięcia i podważył ich legalność.

W poniedziałek, 2 listopada, zjawił się przed gmachem instytucji. Utrzymując, że wciąż pełni funkcję prezesa Trybunału, żądał wpuszczenia do środka.

Konflikt o podłożu prawnym wciąż nie został rozwiązany, a obie strony sporu prezentują całkowicie odmienne racje.

Obecne ujęcia z tych burzliwych zajść stanowią ciekawy kontrast dla fotografii sprzed kilkunastu lat. Porównanie dawnych kadrów z okresu pracy w ABW i prokuraturze z najnowszymi zdjęciami z czasów kierowania Trybunałem dobitnie pokazuje skalę jego wizerunkowej przemiany.

Sprawdź w naszej galerii, jaką metamorfozę przeszedł na przestrzeni lat Bogdan Święczkowski, porównując jego archiwalne ujęcia z czasów kierowania służbami specjalnymi z najnowszymi kadrami z Trybunału Konstytucyjnego.

Express Biedrzyckiej | mec. Rosati BEZ LITOŚCI: „Z pracowników TK zrobiono ZAKŁADNIKÓW! Święczkowski ponosi winę”