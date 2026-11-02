Bogdan Święczkowski na zdjęciach sprzed lat. Dawny wygląd byłego szefa ABW zaskakuje

Spis treści
- Bogdan Święczkowski na archiwalnych zdjęciach. Jak zmieniał się przez lata?
- Młody Bogdan Święczkowski jako szef ABW. Ciemne włosy i zupełnie inne okulary
- Bogdan Święczkowski u boku Zbigniewa Ziobry. Kariera w prokuraturze i zmiana wizerunku
- Dlaczego Bogdan Święczkowski to „Godzilla”? Historia przydomka i nominacja do TK
- Bogdan Święczkowski i spór w Trybunale Konstytucyjnym. Najnowsze zdjęcia byłego szefa ABW
Bogdan Święczkowski, znajdujący się obecnie w samym centrum konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, na dawnych kadrach prezentuje zupełnie odmienny wygląd.
Zdjęcia z przeszłości pokazują jego wieloletnią przemianę, od ciemnej fryzury i prostokątnych oprawek aż do obecnej, gładko ogolonej głowy.
Bogdan Święczkowski na archiwalnych zdjęciach. Jak zmieniał się przez lata?
Ostatnie wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym, na którego czele stał od grudnia 2024 roku, ponownie przyciągnęły uwagę mediów do Bogdana Święczkowskiego. Choć jego obecny wizerunek jest doskonale znany widzom programów informacyjnych i czytelnikom portali, to fotografie sprzed kilkunastu lat pokazują go w zupełnie innym wydaniu.
Kadry z początku minionej dekady przedstawiają go w krótkich, ciemnych włosach oraz prostokątnych okularach z cienkimi oprawkami. Z upływem czasu jego fryzura stawała się jednak coraz krótsza i jaśniejsza, a na współczesnych ujęciach ma już całkowicie ogoloną głowę i nosi zupełnie inne okulary.
Równolegle z wyglądem ewoluowała jego ścieżka zawodowa w polskim życiu publicznym, w którym uczestniczy od dwudziestu lat. Przez ten czas stał na czele służb specjalnych i współpracował ze Zbigniewem Ziobrą, by ostatecznie objąć funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Młody Bogdan Święczkowski jako szef ABW. Ciemne włosy i zupełnie inne okulary
Przyszły prezes TK przyszedł na świat 22 maja 1970 roku w Sosnowcu, a po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim związał się z prokuraturą. W ramach swoich obowiązków prowadził między innymi śledztwa wymierzone w przestępczość zorganizowaną.
W wieku 36 lat zaliczył poważny awans zawodowy. W 2006 roku objął kierownictwo nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którą zarządzał do listopada 2007 roku.
Fotografie z tamtego okresu ukazują go w znacznie młodszym wieku. Od zawsze stawiał na elegancki ubiór obejmujący garnitury, białe koszule i krawaty, jednak najbardziej rzucająca się w oczy zmiana zaszła w jego uczesaniu.
Kadr z 2012 roku, który ukazał się na łamach „Rzeczpospolitej”, przedstawia byłego szefa ABW z krótkimi, ciemnymi włosami oraz w okularach z subtelnymi, metalowymi oprawkami.
Dla osób kojarzących go wyłącznie z niedawnej aktywności w Trybunale Konstytucyjnym, widok zdjęć z tamtych lat może być dużym zaskoczeniem.
Bogdan Święczkowski u boku Zbigniewa Ziobry. Kariera w prokuraturze i zmiana wizerunku
Po odejściu z ABW kontynuował pracę jako prokurator, a w 2011 roku uzyskał mandat poselski, startując z list Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie nie zasiadł jednak w ławach sejmowych, ponieważ nie zrezygnował ze statusu prokuratora w stanie spoczynku, co skutkowało wygaszeniem mandatu przez marszałka Sejmu.
Wybory parlamentarne w 2015 roku otworzyły mu drogę do ponownego wejścia w skład kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Najpierw objął tekę wiceministra, by w marcu 2016 roku zostać prokuratorem krajowym i pierwszym zastępcą prokuratora generalnego.
W tamtym okresie bardzo często pojawiał się w mediach, występując na licznych konferencjach prasowych wspólnie ze Zbigniewem Ziobrą.
Fotografie z czasów pracy w resorcie dokumentują kolejny etap jego wizualnej przemiany, kiedy to jego włosy wyraźnie pojaśniały i stały się niemal zupełnie siwe. Niezmienne pozostały natomiast nieodłączne elementy jego stylu, czyli krawaty, garnitury i okulary.
Dlaczego Bogdan Święczkowski to „Godzilla”? Historia przydomka i nominacja do TK
W kręgach politycznych oraz wśród samych prokuratorów przylgnął do niego bardzo specyficzny pseudonim.
Zyskał tam miano „Godzilli”. Według doniesień medialnych ten przydomek wynika bezpośrednio z jego potężnej sylwetki i wzrostu, który przekracza dwa metry.
Przez długi czas pozostawał jednym z najbardziej zaufanych ludzi Zbigniewa Ziobry. Ich współpraca układała się zarówno za pierwszych rządów PiS, jak i po 2015 roku, kiedy to wspólnie zarządzali prokuraturą.
Kolejny zwrot nastąpił w lutym 2022 roku, gdy Sejm powołał Święczkowskiego w skład Trybunału Konstytucyjnego. Kandydaturę tę poparło 233 posłów, przy 219 głosach sprzeciwu oraz dwóch wstrzymujących się.
Po tym, jak dobiegła końca kadencja Julii Przyłębskiej, 9 grudnia 2024 roku prezydent Andrzej Duda mianował go nowym prezesem TK.
Kadry z oficjalnej ceremonii w Pałacu Prezydenckim ukazują go już w doskonale znanym, współczesnym wydaniu. Na ujęciach z tego wydarzenia ma całkowicie ogoloną głowę, a czasem pojawia się też bez okularów.
Bogdan Święczkowski i spór w Trybunale Konstytucyjnym. Najnowsze zdjęcia byłego szefa ABW
Koniec października 2026 roku przyniósł zupełnie nowy zwrot w jego zawodowym życiorysie. Na witrynie internetowej TK pojawiły się zarządzenia o przerwie w czynnościach służbowych dla niego oraz dla wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
Ster rządów w instytucji przejęła wówczas Anna Korwin-Piotrowska, jednak Święczkowski odrzucił te rozstrzygnięcia i podważył ich legalność.
W poniedziałek, 2 listopada, zjawił się przed gmachem instytucji. Utrzymując, że wciąż pełni funkcję prezesa Trybunału, żądał wpuszczenia do środka.
Konflikt o podłożu prawnym wciąż nie został rozwiązany, a obie strony sporu prezentują całkowicie odmienne racje.
Obecne ujęcia z tych burzliwych zajść stanowią ciekawy kontrast dla fotografii sprzed kilkunastu lat. Porównanie dawnych kadrów z okresu pracy w ABW i prokuraturze z najnowszymi zdjęciami z czasów kierowania Trybunałem dobitnie pokazuje skalę jego wizerunkowej przemiany.
Sprawdź w naszej galerii, jaką metamorfozę przeszedł na przestrzeni lat Bogdan Święczkowski, porównując jego archiwalne ujęcia z czasów kierowania służbami specjalnymi z najnowszymi kadrami z Trybunału Konstytucyjnego.