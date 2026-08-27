Barbara Nowacka zaliczyła wpadkę językową na Campusie. „Jestem gospo... gospodarką?”

Wpadka Barbary Nowackiej na Campusie. Zaskakujące przejęzyczenie

Podczas jednego ze spotkań w ramach Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Barbara Nowacka usiłowała opowiedzieć zgromadzonym, jaką funkcję pełni podczas tego spotkania.

– Jestem w dziwnej roli bycia gościnią i bycia gospo... gospodarką? – powiedziała ze sceny.

Agnieszka Wiśniewska, która wspólnie z minister prowadziła panel, błyskawicznie zareagowała na te słowa.

– Ministro edukacji narodowej, odmień "gospodyni" przez przypadki – stwierdziła.

Minister edukacji szybko starała się wytłumaczyć, z czego wynikał jej problem ze znalezieniem odpowiedniego określenia.

– No, ale wiesz, to nie chodzi, żeby prosto odmienić, tylko żeby odmienić zachowując formę sprawczą – odpowiedziała.

Wideo z wpadką Barbary Nowackiej zyskuje popularność w sieci

Nagranie przedstawiające pomyłkę minister edukacji narodowej błyskawicznie rozeszło się w internecie. Michał Wróblewski, dziennikarz portalu Wirtualna Polska, stwierdził, że „Campus dla niektórych bywa polem minowym”. Sytuację skomentował także Marcin Józefaciuk, niezrzeszony poseł, a w przeszłości polityk Koalicji Obywatelskiej.

– Robimy nie gadamy – napisał.

Komentujący internauci również nie szczędzili uwag odnośnie językowej wpadki Barbary Nowackiej. W jednym z wpisów można było przeczytać: „Polska dwudziestą gospodarką świata. A Nowacka pierwszą gospodarką Campus Polska”.

Program i goście wydarzenia Campus Polska Przyszłości

Kolejna odsłona Campusu Polska Przyszłości ma miejsce w olsztyńskim Kortowie, na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zaplanowano aż 120 różnorodnych spotkań, w tym debaty i warsztaty. Będą one dotyczyć między innymi innowacji, sytuacji geopolitycznej oraz aktualnych wyzwań społecznych. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili między innymi szef rządu Donald Tusk oraz prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Poniżej galeria zdjęć: Tusk, Nowacka, Szłapka