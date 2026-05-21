Awantura o adopcję dzieci. Śmiszek mocno podsumował Bosaka: „Zatrzymał się na etapie skansenu”

Krzysztof Bosak poinformował o przygotowaniu przez Konfederację nowej inicjatywy ustawodawczej w polskim parlamencie. Celem proponowanych regulacji jest wprowadzenie jednoznacznego zakazu adopcji dzieci przez osoby tworzące relacje jednopłciowe, niezależnie od tego, czy są to związki sformalizowane, czy nie. Wicemarszałek Sejmu argumentuje to koniecznością ochrony najmłodszych i doprecyzowania obecnego stanu prawnego. Lider narodowców podkreślił, że „mało kto wie, że obecnie w polskim prawie nie ma takiego zakazu”. W jego ocenie taki zapis „do tej pory nie był potrzebny, bo sprawa była oczywista”, jednak w dzisiejszych realiach „oczywista już nie jest”. Nowe obostrzenia miałyby dotyczyć obywateli będących w zagranicznych małżeństwach jednopłciowych, zarejestrowanych związkach partnerskich oraz żyjących w konkubinacie z osobą tej samej płci. Zakaz obejmowałby zarówno wspólne przysposobienie, jak i adopcję dziecka partnera.

Składamy w Sejmie projekt ustawy o zakazie adopcji homoseksualnych.Mało kto wie, że obecnie w polskim prawie nie ma takiego zakazu. Do tej pory nie był potrzebny, bo sprawa była oczywista. Teraz już oczywista nie jest. Rząd Donalda Tuska wbrew Konstytucji rejestruje zagraniczne… pic.twitter.com/LjQcaUYFMM— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) May 20, 2026

Śmiszek ostro o pomyśle Bosaka. „Głupie, niepotrzebne bicie piany”

Inicjatywa przedstawicieli Konfederacji wywołała stanowczą reakcję politycznych oponentów. W wywiadzie udzielonym dziennikowi „Super Express” do sprawy odniósł się Krzysztof Śmiszek. Deputowany do Parlamentu Europejskiego reprezentujący Nową Lewicę nie zamierzał przebierać w słowach. Lewicowy polityk niezwykle surowo ocenił sam zarys proponowanej ustawy, a także szerszą taktykę obraną przez ugrupowanie Krzysztofa Bosaka.

— To głupie, niepotrzebne bicie piany, które i tak nie ma żadnego najmniejszego sensu. Dzisiaj Bosak źle odczytuje, cała Konfederacja źle odczytuje nastroje społeczne, ponieważ tego typu projekt ustawy mógł podniecać jeszcze kogoś 20 lat temu, wtedy kiedy był w Młodzieży Wszechpolskiej u boku Romana Giertycha — powiedział Krzysztof Śmiszek w rozmowie z „Super Expressem”.

„Zatrzymał się na etapie skansenu”. Europoseł Lewicy bezlitośnie o działaniach lidera Konfederacji

Reprezentant Lewicy argumentuje, że środowiska narodowościowe na siłę starają się ożywić dawno przebrzmiałe konflikty. Według niego nastawienie polskiego społeczeństwa na przestrzeni ostatnich dekad uległo znaczącej ewolucji. Eurodeputowany zdaje sobie sprawę, że kwestia przysposabiania najmłodszych przez pary homoseksualne wciąż budzi nad Wisłą spore kontrowersje, ale jednocześnie podkreśla, że akceptacja dla takich rozwiązań prawnych jest obecnie zdecydowanie większa niż w przeszłości. Warto wspomnieć, że przy okazji tej dyskusji przypomniano galerię zdjęć pokazującą, jak Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek bawią się na berlińskim koncercie artystki znanej jako Rosalie.

— Dzisiaj być może nie ma większości społeczeństwa, jeśli chodzi o poparcie możliwości adopcji dzieci, natomiast ten odsetek znacznie wzrósł od kilkudziesięciu lat, więc Bosak zatrzymał się już nie tylko w epoce wtedy, kiedy biegał w krótkich spodenkach w Młodzieży Wszechpolskiej, ale tak naprawdę zatrzymał się na etapie skansenu i może niech tam zostanie — dodał europoseł Lewicy.

