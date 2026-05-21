Marta Nawrocka na skraju przepaści. Wszystko nagrała kamera

W internecie pojawiło się nieznane wcześniej wideo przedstawiające żonę prezydenta podczas wymagającej kondycyjnie wędrówki na tatrzański Giewont , a autorką tego głośnego materiału jest fotografka Kancelarii Prezydenta RP.

Krótki klip dokumentuje wysiłek fizyczny oraz zmagania na stromych odcinkach z łańcuchami, prezentując publiczności bardzo naturalne i swobodne oblicze obecnej pierwszej damy.

Zwieńczeniem górskiej ekspedycji jest dumnie powiewająca narodowa flaga, co błyskawicznie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i żywiołowymi reakcjami użytkowników mediów społecznościowych.

A rok temu wchodziłam z naszą Pierwszą Damą (wówczas przyszłą Pierwszą Damą) na Giewont 😎 Jedno jest pewne, przy tak aktywnej Małżonce Prezydenta RP kondycja robi się sama 🔥 pic.twitter.com/DG0w3GXPmQ— Alicja Stefaniuk (@stefaniuk_ala) May 21, 2026

Marta Nawrocka na Giewoncie. Zaskakujący materiał z górskiego szlaku

Udostępniony przez Alicję Stefaniuk klip przypomina całkowicie prywatną pamiątkę z dawnej wycieczki. Twórczyni wideo wyraźnie zaznaczyła, że nagrane sceny miały miejsce znacznie wcześniej, jeszcze przed oficjalnym objęciem urzędu głowy państwa przez Karola Nawrockiego.

„Rok temu wchodziłam z naszą Pierwszą Damą (wówczas przyszłą Pierwszą Damą) na Giewont” – napisała pod filmem.

Obraz ukazuje żonę prezydenta w sportowej odzieży, gdy pokonuje kolejne etapy trasy. Kamera rejestruje łagodne odcinki oraz zdecydowanie trudniejsze wspinaczki przy skalnych ścianach z asekuracją. Całość uzupełniono o niezwykle symboliczne, patriotyczne ujęcia na tle wysokich gór.

Kondycja żony Karola Nawrockiego. Lawina komentarzy w internecie

Pod opublikowanym wideo natychmiast posypały się wpisy oceniające fizyczne przygotowanie żony prezydenta. Sama autorka zostawiła w sieci niezwykle wymowną i celną uwagę, by podsumować w ten sposób dyspozycję swojej towarzyszki.

„Jedno jest pewne, przy tak aktywnej Małżonce Prezydenta RP kondycja robi się sama”.

Krótki klip stanowczo odbiega od starannie reżyserowanych relacji politycznych. Ukazane sceny są surowe, bardzo autentyczne i przypominają standardowe publikacje z platform społecznościowych. Widzowie otrzymali autentyczny zapis górskiego zmęczenia, a nie starannie przygotowany wizerunek.

Marta Nawrocka zdobywa szczyt. Tatrzańskie kadry hitem sieci

Materiał zawiera ujęcia z samego wierzchołka, na których Marta Nawrocka pozuje z narodowymi barwami. W jednym momencie obiektyw uchwycił dziką kozicę przemykającą niepostrzeżenie między potężnymi głazami. To właśnie te ujęcia wywołały największe zachwyty internautów.

Film ukazuje najbardziej osobiste oblicze pierwszej damy, jej sportową pasję oraz przywiązanie do państwowych symboli. Komentujący niemal zgodnie uznali go za najbardziej autentyczny i naturalny obraz opublikowany do tej pory przez bezpośrednie otoczenie Karola Nawrockiego.

