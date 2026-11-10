Atak w Krakowie. Łukasz Gibała zapowiada nagrody dla strażników i policjantów

Włodarze stolicy Małopolski zamierzają docenić osoby, które po dramatycznych wydarzeniach na Rynku Głównym zaangażowały się w ratowanie ludzkiego życia i niesienie pomocy rannym. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił, że funkcjonariusze straży miejskiej wykazujący się nadzwyczajnym męstwem otrzymają nagrody finansowe.

Wyróżnienia trafią do Wojciecha Petersa oraz Pawła Polańskiego. Z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej w krakowskiej straży miejskiej wynika, że każdy z tych funkcjonariuszy dostanie po 15 tys. zł. Na tym jednak lista uhonorowanych się nie kończy, ponieważ pozostali strażnicy oraz cywile pomagający poszkodowanym mają otrzymać odznaki honorowe.

Specjalne wyrazy uznania czekają także dwóch funkcjonariuszy policji, którzy odnieśli obrażenia w trakcie akcji. Starszy posterunkowy Jakub Kulik oraz starszy posterunkowy Artur Morański zostaną wyróżnieni tytułami honorowych obywateli Krakowa.

Marsz Ciszy w Krakowie. Karol Nawrocki i Donald Tusk uczcili pamięć ofiar

Ostatnie dni przyniosły mieszkańcom stolicy Małopolski ogromny ból, co otwarcie przyznał włodarz miasta. W wyniku krwawego zamachu na Rynku Głównym życie straciło sześć osób, a kolejnych 15 trafiło pod opiekę lekarzy.

Aby uczcić pamięć zamordowanych i okazać wsparcie ich bliskim, w poniedziałek zorganizowano Marsz Ciszy. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk. Łukasz Gibała wyraził wdzięczność za ich przybycie i zaznaczył, że obecność obu polityków stanowiła niezwykle istotny symbol jedności ponad podziałami.

„Kraków nie zapomni nigdy o tych ofiarach” – zapewnił prezydent miasta. Z jego relacji wynika, że przemarszowi towarzyszyły głęboki smutek i zaduma, ale uczestnicy okazywali też ogromną wdzięczność ratownikom, lekarzom, służbom i zwykłym mieszkańcom niosącym pomoc rannym.

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Błyskawiczna reakcja służb na Rynku Głównym w Krakowie

Według prezydenta Łukasza Gibały to właśnie błyskawiczne działanie mundurowych uchroniło miasto przed jeszcze większym dramatem. Patrol straży miejskiej dotarł na miejsce ataku zaledwie po dwóch minutach, a funkcjonariusze policji zjawili się tam minutę później.

„Możemy być dumni z ich reakcji” – zaznaczył prezydent. Poza uhonorowaniem bohaterskich postaw samorządowcy zamierzają wyciągnąć odpowiednie wnioski z tej tragedii. Priorytetowym zadaniem dla urzędników stało się teraz skuteczniejsze zabezpieczenie ścisłego centrum Krakowa przed podobnymi atakami.

Nowe zabezpieczenia na Rynku Głównym w Krakowie pochłoną miliony

Na ulicach prowadzących bezpośrednio na Rynek Główny ruszyła już instalacja prowizorycznych barier. W przyszłości w tych miejscach powstaną nowoczesne i wysuwane zapory obsługiwane przez odpowiednie służby.

Wstępne wyliczenia wskazują, że koszt tego przedsięwzięcia wyniesie od 6 do 7 mln zł. Przy wsparciu wojewody małopolskiego część tej kwoty zostanie pokryta z Funduszu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Prezydent Gibała zapowiedział również dofinansowanie dodatkowych patroli policji i zapewnił o nieustannej współpracy ze służbami nad nowymi rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo.

Bilans tragicznego ataku na krakowskim Rynku Głównym

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę, kiedy 24-latek wjechał autem na płytę Rynku Głównego i zaczął strzelać z broni automatycznej do przechodniów. W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a wśród 15 rannych znalazło się dwóch funkcjonariuszy policji.

W poniedziałek napastnik zmarł w szpitalu. Jeszcze przed jego śmiercią śledczy przeszukali rodzinne mieszkanie 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie odkryli zwłoki jego rodziców oraz siostry. Postępowanie w tej sprawie prowadzi obecnie małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.