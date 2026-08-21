Anna Krupka uciekła od politycznych zawirowań. Posłanka PiS wypoczywa pod palmami

Ostatnie miesiące na polskiej scenie politycznej obfitowały w potężne zawirowania partyjne, które w głównej mierze uderzyły w struktury Prawa i Sprawiedliwości. Widmo poważnego rozłamu, początkowo traktowane z przymrużeniem oka, ostatecznie stało się faktem. W decydującym momencie próby ugrupowanie opuściła część działaczy zgromadzonych wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego, którzy utworzyli stowarzyszenie Rozwój Plus.

Napięta atmosfera w obozie Zjednoczonej Prawicy zmęczyła nawet tych polityków, którzy twardo pozostali lojalni wobec macierzystej partii. Idealnym rozwiązaniem na zregenerowanie sił okazał się dla nich zagraniczny wyjazd, na który zdecydowała się wiceszefowa PiS Anna Krupka. Posłanka spakowała walizki i udała się do egzotycznego kurortu pełnego palm, chwaląc się w mediach społecznościowych ujęciami z wakacji.

Krótkie wakacje, wieczorny spacer promenadą i chwila, żeby po prostu nacieszyć się tym widokiem. Pozdrawiam serdecznie - napisała.

Słoneczny relaks wyraźnie poprawił nastrój parlamentarzystki, co natychmiast dostrzegli jej sympatycy. Pod opublikowanym w sieci wpisem posłanki błyskawicznie zaroiło się od entuzjastycznych komentarzy, w których zachwycano się jej wyglądem. „Znakomicie i Przepięknie to mało powiedziane”, „Jak księżniczka w krainie tysiąca baśni”, „Miłego wypoczynku!” – pisali zachwyceni internauci.

Warto zaznaczyć, że Anna Krupka posiada wieloletnie doświadczenie na politycznych salonach. W przeszłości pełniła funkcję sekretarza stanu w resorcie sportu i turystyki w gabinecie Mateusza Morawieckiego, a następnie zajmowała analogiczne stanowisko w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Jej polityczna ścieżka jest poparta solidnym wykształceniem, ponieważ w 2008 roku zdobyła tytuł magistra w Instytucie Socjologii UW, natomiast w 2015 roku ukończyła prestiżową edukację podyplomową z marketingu internetowego w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.