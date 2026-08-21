Grzegorz Schetyna demaskuje cel Karola Nawrockiego?! "Chce, żeby sytuacja go kreowała"

Podczas wywiadu na antenie Radia ZET polityk zaznaczył, że prezydent zamierza kierować współpracą między Prawem i Sprawiedliwością, Konfederacją oraz innymi formacjami prawicowymi. W trakcie audycji padły również mocne słowa dotyczące obecnej roli Jarosława Kaczyńskiego.

Grzegorz Schetyna: Karol Nawrocki kreuje się na lidera prawicy

Kluczowym elementem dyskusji między Grzegorzem Schetyną a Beatą Lubecką w Radiu ZET była przyszłość prawej strony sceny politycznej oraz plany Karola Nawrockiego. Z perspektywy senatora z ramienia Koalicji Obywatelskiej, głowa państwa nie chce jedynie wypełniać zadań przewidzianych w konstytucji. Celem Nawrockiego ma być zbudowanie silnej pozycji politycznej, pozwalającej na dyktowanie warunków największym ugrupowaniom prawicowym.

– Po to się mówi o jednej liście dzisiaj, po to żeby po prostu mieć pretekst i powód do koordynowania aktywności, mieć wpływ na to, żeby godzić tych, którzy nie są w stanie znaleźć porozumienia między sobą.

Na pytanie dziennikarki, czy Karol Nawrocki dąży do pozycji lidera na prawicy, przedstawiciel KO odpowiedział zdecydowanie.

– Oczywiście, tak że tak. Chce, żeby sytuacja go kreowała.

Co z Jarosławem Kaczyńskim w nowym układzie sił? Padły mocne słowa

Jednym z najciekawszych momentów rozmowy była ocena sytuacji Jarosława Kaczyńskiego. Według byłego szefa PO prezydent dąży do takiego ułożenia sił, w którym prezes PiS byłby zaledwie jednym z kilku liderów politycznych zarządzanych z poziomu Pałaców Prezydenckiego.

– On ustawia dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego obok Mentzena, Brauna, Morawieckiego, jako jednego z liderów partyjnych prawicy.

Jak podkreślił Schetyna, prezydent może przejąć rolę głównego patrona układów na prawicy tuż przed kolejnym starciem wyborczym.

Karol Nawrocki pokieruje prawicowym paktem senackim?

Były lider Platformy Obywatelskiej wątpi w możliwość utworzenia jednej wspólnej listy prawicy w wyborach do Sejmu. Zdecydowanie bardziej realnym scenariuszem jest, jego zdaniem, nawiązanie współpracy na poziomie wyborów senackich.

– Nie, Konferencja na to nie pójdzie. Owszem, pakt senacki, tak, ale wspólna lista? Nie, nie sądzę. Nie wydaje mi się to prawdopodobne

Z tej diagnozy wynika, że Karol Nawrocki nadal odegra niezwykle istotną rolę. Schetyna zakłada, że prezydent będzie starał się kształtować nie tylko sojusze na prawicy, ale również to, w jakiej formie formacje te wezmą udział w zbliżających się wyborach.

– Nawrocki będzie patronem paktu senackiego prawicowego i będzie miał wpływ na to, w jaki sposób ugrupowania będą współpracować i w jakich formułach pójdą w wyborach do sejmu.

Polityk KO dodał także, że głowa państwa może stanowić ogromne wyzwanie dla obozu władzy.

– Uważam, że będzie przeciwnikiem strony demokratycznej - ocenił Schetyna.

Karol Nawrocki świadomie chce osłabić rząd Donalda Tuska?

Grzegorz Schetyna w wywiadzie w Radiu ZET wskazał, że dążenia Karola Nawrockiego widać także w sposobie traktowania ustaw sejmowych. Według niego otoczenie prezydenta celowo wypatruje okazji, aby blokować działania legislacyjne obecnej koalicji.

– Mam takie wrażenie, że urzędnicy prezydenta i sam prezydent szukają, siadają do każdej ustawy, która przechodzi przez polski parlament. Siadają do niej, szukają powodów czy pretekstów do tego, żeby ją zawetować. Co zrobić, żeby obłożyć ją wetem

Polityk KO w Radiu ZET bezlitośnie ocenił prezydenta

Senator wprost stwierdził, że takie kroki mają jeden, niezwykle jasny cel polityczny.

– Czysty pretekst, to jest czysta polityka taka osłabiająca rząd i budująca swoją pozycję polityczną. I uważam, że tego nigdy nie było. Nikt, żaden prezydent nie prowadził takiej polityki

W przekonaniu Schetyny decydujący sprawdzian nadejdzie niebawem. Były minister spraw zagranicznych przewiduje, że głowa państwa w kolejnym roku w pełni zaangażuje się w kształtowanie układu prawicowego przed wyborami do Sejmu i Senatu.

– Zobaczymy wszyscy w przyszłym roku, w jaki sposób będzie prezydent Nawrocki z ekipą swoją angażował się w budowanie paktu senackiego. Paktu senackiego, paktu sejmowego, jak będzie angażował się w koordynowanie współpracy ugrupowań prawicowych