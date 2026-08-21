Koalicja rządząca razem w 2027 roku? Zaskakujące wyniki nowego sondażu poparcia

Czy KO, Trzecia Droga i Lewica powinny stworzyć jedną listę?

Obecny rząd tworzą formacje, które w historycznych wyborach z 15 października 2023 roku rywalizowały jako trzy niezależne komitety: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (czyli sojusz Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050) oraz Lewica. Od tego czasu układ sił na scenie politycznej uległ przetasowaniom. Drogi PSL i Polski 2050 ostatecznie się rozeszły, co natychmiast odbiło się na ich notowaniach. Obecnie obie partie mierzą się z widmem nieprzekroczenia progu wyborczego, jeśli zdecydują się na samodzielny start w przyszłych wyborach.

Wspólny start koalicji ma poparcie wyborców

W niedawnym badaniu, zrealizowanym na zlecenie „Super Expressu”, ankieterzy zapytali Polaków o optymalny kształt startu dla obecnej władzy. Instytut Badań Pollster sprawdził, czy ugrupowania koalicyjne powinny połączyć siły i wystawić wspólną listę. Wyniki nie pozostawiają złudzeń. Zdecydowana większość, bo aż 55 procent ankietowanych opowiedziało się za wspólnym startem koalicji rządzącej.

Sondaż poparcia: Koalicja kontra opozycja

Idąc za tym głosem, przeprowadzono kolejne badanie, w którym przetestowano scenariusz zjednoczonej listy. Zapytano wyborców o poparcie dla szerokiej koalicji, w której skład weszłyby: KO, PSL, Lewica, Polska 2050 oraz Unia Centrum, stającej w szranki z obecną opozycją. Ankieterzy z Instytutu Badań Pollster zadali klasyczne pytanie o to, na kogo respondenci oddaliby swój głos, gdyby wybory parlamentarne miały miejsce w nadchodzący weekend, a na kartach do głosowania pojawiłyby się konkretne opcje. Wyniki prezentują się następująco:

Koalicja składająca się z Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy, Polski 2050, Unii Centrum, Partii Razem – 46,65 proc .

. Prawo i Sprawiedliwość – 23,57 proc.

Konfederacja Wolność i Niepodległość – 13,81 proc.

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 9,50 proc.

Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego – 5,46 proc.

Inna partia – 1,01 proc.