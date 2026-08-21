Koalicja rządząca razem w 2027 roku? Zaskakujące wyniki nowego sondażu poparcia

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-21 12:24

Kolejne wybory parlamentarne w Polsce zaplanowano na 2027 rok, jednak już teraz ruszyły pierwsze polityczne kalkulacje. Czy obecny obóz władzy powinien wystartować jako jeden blok? Najnowsze badanie Instytutu Badań Pollster rzuca światło na to, jakie poparcie mogłaby zdobyć zjednoczona koalicja.

Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz w ławach rządowych. O sondażu dla koalicji przeczytasz na Eska.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski siedzą obok siebie, poważnie obserwując wydarzenia. Dyskusja o emeryturach stażowych to kluczowy temat, który znajdziesz na Super Biznes.

Czy KO, Trzecia Droga i Lewica powinny stworzyć jedną listę?

Obecny rząd tworzą formacje, które w historycznych wyborach z 15 października 2023 roku rywalizowały jako trzy niezależne komitety: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (czyli sojusz Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050) oraz Lewica. Od tego czasu układ sił na scenie politycznej uległ przetasowaniom. Drogi PSL i Polski 2050 ostatecznie się rozeszły, co natychmiast odbiło się na ich notowaniach. Obecnie obie partie mierzą się z widmem nieprzekroczenia progu wyborczego, jeśli zdecydują się na samodzielny start w przyszłych wyborach.

Wspólny start koalicji ma poparcie wyborców

W niedawnym badaniu, zrealizowanym na zlecenie „Super Expressu”, ankieterzy zapytali Polaków o optymalny kształt startu dla obecnej władzy. Instytut Badań Pollster sprawdził, czy ugrupowania koalicyjne powinny połączyć siły i wystawić wspólną listę. Wyniki nie pozostawiają złudzeń. Zdecydowana większość, bo aż 55 procent ankietowanych opowiedziało się za wspólnym startem koalicji rządzącej.

Sondaż poparcia: Koalicja kontra opozycja

Idąc za tym głosem, przeprowadzono kolejne badanie, w którym przetestowano scenariusz zjednoczonej listy. Zapytano wyborców o poparcie dla szerokiej koalicji, w której skład weszłyby: KO, PSL, Lewica, Polska 2050 oraz Unia Centrum, stającej w szranki z obecną opozycją. Ankieterzy z Instytutu Badań Pollster zadali klasyczne pytanie o to, na kogo respondenci oddaliby swój głos, gdyby wybory parlamentarne miały miejsce w nadchodzący weekend, a na kartach do głosowania pojawiłyby się konkretne opcje. Wyniki prezentują się następująco:

  • Koalicja składająca się z Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy, Polski 2050, Unii Centrum, Partii Razem – 46,65 proc.
  • Prawo i Sprawiedliwość – 23,57 proc.
  • Konfederacja Wolność i Niepodległość – 13,81 proc.
  • Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 9,50 proc.
  • Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego – 5,46 proc.
  • Inna partia – 1,01 proc.
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