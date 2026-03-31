Szłapka ostro o działaniu Nawrockiego. Padły mocne słowa

Rzecznik rządu ocenia wizytę Karola Nawrockiego na Węgrzech

Głowa państwa w ostatnim czasie odbyła kilka głośnych podróży zagranicznych. Najpierw Karol Nawrocki złożył wizytę na Węgrzech, a następnie udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczestniczył w prawicowej konwencji CPAC, uświetniając ją swoim przemówieniem. Ostatnia aktywność międzynarodowa prezydenta spotkała się z chłodnym przyjęciem ze strony rzecznika rządu, który goszcząc w programie „Fakty po Faktach” na antenie TVN24, określił te delegacje mianem zwykłych "wycieczek". Szczególnie krytycznie odniósł się do rozmów z premierem Węgier.

Pan prezydent poleciał do Budapesztu robić za tło do zdjęcia kampanijnego Orbana. (...) Orban blokuje dwa miliardy polskich pieniędzy, które powinniśmy mieć zwrócone z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze transze pomocy dla Ukrainy. Orban blokuje 90 miliardów europejskiej pożyczki dla Ukrainy - przyznał wprost rzecznik rządu.

Przedstawiciel rządu stanowczo podkreślił, że politycy Prawa i Sprawiedliwości powinni lepiej rozumieć kwestię bezpieczeństwa narodowego, nawet jeśli z jakichś przyczyn pałają niechęcią do naszego wschodniego sąsiada. Adam Szłapka przypomniał również, że węgierski przywódca regularnie ubija gigantyczne interesy z Władimirem Putinem, co rzuca dodatkowe światło na całą sytuację. Zwrócił też uwagę na kluczowy aspekt obronności kraju w kontekście trwającego konfliktu zbrojnego na wschodzie Europy.

W interesie Polski jest to, żeby front był jak najdalej od polskich granic i żeby Ukraina nie przegrała tej wojny. Ona może nie przegrać tej wojny, jeśli będzie wspierana między innymi przez nas, przez Unię Europejską - wyjaśnił rzecznik rządu Donalda Tuska.

Amerykańskie wystąpienie Karola Nawrockiego pod ostrzałem Szłapki

Oprócz wizytyna Węgrzech, członek rządu wziął pod lupę wyjazd prezydenta do USA i jego aktywny udział w spotkaniu amerykańskich konserwatystów. Adam Szłapka bez ogródek skrytykował słowa Karola Nawrockiego na temat bezpieczeństwa na Starym Kontynencie, wypominając mu przy tym niedawne weto wobec ustawy wprowadzającej unijny mechanizm SAFE. Przedstawiciel koalicji rządzącej nie ukrywał oburzenia postawą głowy państwa w kluczowych dla Polski kwestiach międzynarodowych.

