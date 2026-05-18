Karol Nawrocki z żoną przy grobie Jana Pawła II. Ten szczegół uchwyciły kamery

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka w Bazylice św. Piotra

Prezydent Karol Nawrocki i jego żona Marta modlili się wspólnie przy grobie św. Jana Pawła II w watykańskiej Bazylice św. Piotra. Państwowa wizyta w Stolicy Apostolskiej odbyła się 18 maja 2026 roku, co zbiegło się ze 106. rocznicą narodzin Karola Wojtyły. Głowa państwa polskiego złożyła przy grobie papieża Polaka uroczysty wieniec w narodowych barwach. Modlitwę w intencji Polski poprowadził biskup polowy Wojska Polskiego, bp Wiesław Lechowicz. Przed pojawieniem się pary prezydenckiej, przy miejscu spoczynku Jana Pawła II odprawiona została tradycyjna msza święta w języku polskim.

Prezydent Nawrocki oddaje hołd Janowi Pawłowi II. Wzruszające sceny

Oficjalne obchody państwowe nabrały niezwykle osobistego charakteru. Rankiem 18 maja prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą Nawrocką pojawili się w Bazylice św. Piotra, by oddać hołd św. Janowi Pawłowi II. Wybór tej daty miał ogromne znaczenie symboliczne, ponieważ przypadała wówczas 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły – papieża stanowiącego dla obywateli Polski kluczową postać w dziejach ojczyzny.

Podczas składania kwiatów przy grobie papieża Polaka, telewizyjne kamery zarejestrowały nie tylko sam moment pozostawienia wieńca, ale również pełen zadumy gest przy wstęgach w narodowych barwach. Po chwili para prezydencka uklękła tuż przy ołtarzu, pogrążając się w modlitwie.

Modlitwa za Polskę w obecności Nawrockiego

Ceremonię modlitewną przy miejscu spoczynku św. Jana Pawła II poprowadził bp Wiesław Lechowicz, pełniący funkcję biskupa polowego Wojska Polskiego. W swoich słowach duchowny prosił o łaski dla Polski, pary prezydenckiej oraz wszystkich uczestników uroczystości, apelując o dbanie o dobro wspólne i narodowe pojednanie.

W murach bazyliki wybrzmiały doniosłe słowa, które w dniu papieskiej rocznicy miały szczególne znaczenie.

Jak przekazał serwis Vatican News, biskup Lechowicz modlił się również o ustanie podziałów w kraju, narodową zgodę oraz wierne trwanie przy nauczaniu pozostawionym przez Jana Pawła II. Zwieńczeniem tej części obchodów było wspólne odśpiewanie przez zgromadzonych pieśni „Boże, coś Polskę”.

Uroczysta polska msza w Watykanie

Jeszcze zanim prezydent z małżonką zjawili się na miejscu, przy grobie świętego papieża odbyła się liturgia w języku polskim. Mszy przewodniczył biskup Jan Ozga, pełniący posługę ordynariusza w afrykańskiej diecezji Doumé-Abong’ Mbang w Kamerunie.

Słowo Boże do wiernych skierował ksiądz Paweł Ptasznik, który przez wiele lat współpracował z polskim papieżem, a obecnie kieruje Watykańską Fundacją Jana Pawła II. Podczas homilii duchowny przypomniał wagę pontyfikatu Karola Wojtyły oraz ponadczasowe wartości przekazane następnym generacjom.

Wspomnienie 106. urodzin Karola Wojtyły

Przyszły papież przyszedł na świat w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Rocznica tego wydarzenia jest dla narodu polskiego nie tylko wspomnieniem konkretnego dnia z biografii papieża, ale przede wszystkim szansą na przypomnienie sobie głoszonych przez niego prawd, głębokiej symboliki jego posługi oraz potężnego wpływu, jaki miał na dzieje polskiego państwa i całego Kościoła katolickiego.

Obchody w Rzymie połączyły w sobie pierwiastek duchowy i dyplomatyczny. Pojawienie się polskiego prezydenta przy grobowcu Jana Pawła II stanowiło wyraz szacunku dla papieża z Polski, a jednocześnie symboliczne nawiązanie do jego przesłania o potrzebie dbania o narodową wspólnotę i patriotyczną odpowiedzialność.

