Andrzej Duda ocenia zaproszenie Karola Nawrockiego przez Donalda Tuska

Temat zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego do prywatnej rezydencji premiera Donalda Tuska w Sopocie zdominował rozmowę z Andrzejem Dudą na antenie Radia ZET. Gospodarz programu dążył do uzyskania jednoznacznego stanowiska, czy obecna głowa państwa powinna przyjąć ofertę złożoną przez szefa rządu.

Były prezydent nie udzielił jednak prostej, twierdzącej lub przeczącej odpowiedzi. „To pan prezydent zdecyduje, bo zawsze w takich sytuacjach prezydent decyduje, natomiast to jest taka polityczna zagrywka” – skwitował w rozmowie Andrzej Duda.

Gdy dziennikarz drążył temat, pytając o jego osobiste zdanie, polityk odparł wprost: „Uważam, że prezydent powinien się głęboko nad tym zastanowić”. W ocenie Dudy inicjatywa premiera wykracza poza zwykłą uprzejmość i stanowi element gry politycznej. Były prezydent szczególnie negatywnie odebrał wykorzystanie w tej sprawie atmosfery nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

Na antenie Radia ZET były prezydent dodał, że głowa państwa musi uważnie przemyśleć swój ruch. „Głęboko się powinien nad tym zastanowić, jak tą sytuację rozegrać, bo to jest ewidentna zagrywka polityczna ze strony Donalda Tuska, zresztą brzydka, bo w kontekście świąt Bożego Narodzenia” – ocenił.

Andrzej Duda o Donaldzie Tusku. Padły słowa o nieuczciwym człowieku

Atmosfera w studiu zgęstniała, kiedy prowadzący zapytał swojego gościa o to, jak on sam postąpiłby, otrzymując analogiczną propozycję od Donalda Tuska. Andrzej Duda stwierdził krótko, że w takiej sytuacji „odbiłby piłeczkę jakoś”.

Redaktor dopytywał, czy taki ruch oznaczałby rewanż w postaci zaproszenia szefa rządu do siebie. Duda po raz kolejny zaznaczył, że sprawa wymagałaby namysłu, po czym wypowiedział znacznie mocniejsze słowa: „Do uczciwego człowieka można iść, do nieuczciwego nie”. Prowadzący wywiad natychmiast zareagował, pytając wprost, czy były prezydent uważa Donalda Tuska za osobę nieuczciwą i jakimi dowodami dysponuje na poparcie tej tezy.

Odpowiadając na to pytanie, Andrzej Duda przywołał sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Oskarżył szefa rządu o podejmowanie działań niezgodnych z prawem, sięgając przy tym po mocne porównanie historyczne.

Andrzej Duda porównał przemówienie Donalda Tuska do wystąpienia Wojciecha Jaruzelskiego

Najostrzejsza wypowiedź padła w momencie, gdy były prezydent komentował niedawne słowa premiera na temat Trybunału Konstytucyjnego. „Słyszałem ostatnio opowieść pana premiera, mówiąc szczerze o bezprawiu absolutnym, jakiego dopuścił się w Trybunale Konstytucyjnym, później jego wystąpienie, które brzmiało jak wystąpienie generała Jaruzelskiego na ogłoszenie stanu wojennego” – stwierdził na antenie Andrzej Duda.

Dziennikarz nie puścił tej uwagi mimo uszu i od razu zapytał, czy gość programu bezpośrednio przyrównuje Donalda Tuska do generała Wojciecha Jaruzelskiego.

Były prezydent uściślił swoją myśl, zaznaczając krótko: „Porównuję wystąpienie”. Gdy prowadzący przypomniał, że w epoce Jaruzelskiego w Polsce funkcjonował zupełnie odmienny ustrój polityczny, Andrzej Duda odparł, że „troszeczkę inny był system, ale bardzo podobna retoryka”.

W dalszej części wypowiedzi polityk precyzyjnie wskazał elementy, które w jego opinii są wspólne dla obu tych wystąpień. Wyliczył, że łączy je „bezprawie, brutalna siła, łamanie wszelkich zasad, łamanie Konstytucji, łamanie prawa i tłumaczenie, że tak będzie lepiej dla ludzi”.

Czy prezydent Karol Nawrocki podzieli się opłatkiem z premierem Donaldem Tuskiem?

Gospodarz audycji raz jeszcze wrócił do wątku sopockiego spotkania. Tym razem zastanawiał się, czy wypada odrzucić zaproszenie do prywatnego domu, gdy gospodarz proponuje wspólne przełamanie się opłatkiem.

Andrzej Duda po raz kolejny zaznaczył, że taki krok wymaga ogromnej ostrożności i namysłu. Podsumował swoje stanowisko słowami, że „do uczciwego człowieka można iść, a w tej sytuacji trzeba się głęboko zastanowić”.