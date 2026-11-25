W ocenie Andrzeja Dudy państwowe finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne dla wszystkich pierwszych dam – również z mocą wsteczną – stanowiło wyraz „państwowej przyzwoitości” oraz „sprawiedliwości”. Rozwiązanie to miało zrekompensować porzucenie dotychczasowej pracy zawodowej oraz wcześniejsze lata nieskładkowe, gdy opłaty te małżonkowie prezydentów pokrywali z własnej kieszeni.

Agata Kornhauser-Duda kategorycznie nie zgodziła się na pobieranie oficjalnej pensji. Była pierwsza dama wolała pracować jako wolontariuszka, zachować pełną swobodę działania i uniknąć sytuacji, w której ustawa narzucałaby jej konkretne obowiązki.

Na decyzję Agaty Kornhauser-Dudy o całkowitej rezygnacji z udzielania wywiadów wpłynęły doświadczenia z czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Obserwowane wówczas działania mediów i manipulacje wywołały u niej wstrząs, co skłoniło ją do asertywnej obrony własnej niezależności.

W udzielonym wywiadzie Andrzej Duda zwrócił uwagę, że przez długi czas polskie przepisy w praktyce nie dostrzegały roli życiowego partnera prezydenta. Przed wejściem w życie odpowiednich regulacji państwowych prezydencka para musiała samodzielnie opłacać ubezpieczenie społeczne z domowych środków.

„To proszę pamiętać, że ja miałem uposażenie prezydenta Rzeczypospolitej, czyli pensję. My z żoną mamy ustrój wspólności małżeńskiej, majątkowej. W związku z czym ja otrzymywałem moje wynagrodzenie, które było naszą pensją – mogę tak powiedzieć, bo żona pensji nie otrzymywała. I z tej opodatkowanej pensji myśmy odprowadzali żonie składkę na ZUS, dopóki państwo polskie nie zaczęło tej składki płacić” – wyjaśnił Andrzej Duda.

Były prezydent zaznaczył, że objęcie ubezpieczeniem wszystkich pierwszych dam, w tym także wstecz, uznaje za kwestię państwowej przyzwoitości, gdyż pełnienie tej funkcji wymaga wieloletniego zawieszenia własnej aktywności zawodowej.

„To, że wprowadziliśmy właśnie składki na ubezpieczenie społeczne, uważam za element absolutnej sprawiedliwości, pewnej uczciwości państwowej. Ta osoba na przynajmniej pięć lat rezygnuje – przynajmniej w Polsce do tej pory jest taki zwyczaj – ze swoich innych zawodowych obowiązków. (...) W momencie, w którym tej regulacji nie było, to był tak naprawdę w życiu okres nieskładkowy, co jest rażącą niesprawiedliwością” – ocenił były prezydent.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniała Agata Duda jako pierwsza dama:

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Agata Kornhauser-Duda odrzuciła propozycję pensji. Chciała zachować niezależność

W czasie prezydentury Andrzeja Dudy pojawiały się propozycje wprowadzenia oficjalnej pensji dla pierwszej damy, jednak – jak ujawnił sam były prezydent – zablokowała je stanowcza postawa jego żony. Agata Kornhauser-Duda sprzeciwiała się temu, aby jakiekolwiek zapisy ustawowe regulowały jej zadania.

„Były takie pomysły, że chciano mojej żonie wypłacać wynagrodzenie, ale moja żona się na to nie zgodziła z bardzo prostej przyczyny. Powiedziała mi tak: »Andrzej, to by wymagało określenia pewnie w ustawie zakresu obowiązków pierwszej damy, a ja na przykład sobie tego nie życzę dlatego, że po pierwsze się to zmienia, po drugie ja sobie nie życzę, żeby ktokolwiek mi dyktował, co ja mam robić. To ja wiem, co ja mam robić i to jest moja odpowiedzialność za funkcję pierwszej damy«” – relacjonował Andrzej Duda.

Z relacji byłego prezydenta wynika, że jego małżonka postawiła na działalność społeczną w formie wolontariatu, co dawało jej niezależność od politycznych oczekiwań i prób rozliczania jej pracy.

„W związku z czym powiedziała: Ja wolę nie pobierać żadnego wynagrodzenia, pracować jako wolontariusz. Ja chcę mieć tylko zapłacone składki, które mi się należą z racji tego, że zrezygnowałam ze swojej aktywności zawodowej. (...) Natomiast nie chcę wynagrodzenia, ponieważ chcę robić to, co ja naprawdę chcę, a nie to, co ktoś będzie próbował mi podyktować i z czego potem ktoś będzie próbował mnie rozliczać. Taka była decyzja mojej żony i ja tę decyzję uszanowałem” – dodał były prezydent.

Praca w szkole a obowiązki w Pałacu Prezydenckim. Dlaczego pierwsza dama zrezygnowała z etatu?

Prowadząca rozmowę dziennikarka nawiązała do faktu, że Agata Kornhauser-Duda spełniała się w zawodzie nauczycielki, i dopytywała, czy para rozważała kontynuowanie przez nią pracy na etacie. Andrzej Duda odpowiedział, że uniemożliwiła to zarówno odległość, jak i ogrom codziennych obowiązków, które jego żona zdecydowała się wziąć na siebie.

„Po pierwsze, posada mojej żony była w Krakowie, więc gdyby chciała ją wykonywać, to by oznaczało, że nie mogłaby być jednocześnie de facto pierwszą damą w pełnym zakresie, czyli codziennego wykonywania tych obowiązków, które jakby sama zdecydowała i sama na siebie podjęła” – tłumaczył Andrzej Duda.

Były prezydent zauważył przy tym, że w innych państwach europejskich zdarzają się partnerki przywódców kontynuujące pracę zawodową i rezygnujące z pełnienia funkcji pierwszej damy. Jego małżonka postawiła jednak na pełne zaangażowanie w działalność publiczną, choć realizowała ją bez obecności kamer oraz dziennikarzy.

Doświadczenia z czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Powód milczenia Agaty Kornhauser-Dudy

W rozmowie Andrzej Duda wyjaśnił także przyczyny nieugiętej postawy małżonki, ze względu na którą media zaczęły nazywać ją „milczącą pierwszą damą”. Jak wskazał, decydujące znaczenie miało to, co obserwowała podczas jego pracy w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

„Miała to doświadczenie bycia moją żoną wcześniej, a ja byłem i posłem, i ministrem w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I zwłaszcza ten okres, kiedy byłem w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i kiedy widziała, w jaki sposób media działały wobec pierwszej damy Marii Kaczyńskiej i w jaki sposób działały wobec prezydenta Rzeczypospolitej – to był rzeczywiście dla niej wstrząs wtedy” – wspominał Andrzej Duda.

Według byłego prezydenta to właśnie tamte wydarzenia skłoniły Agatę Kornhauser-Dudę do całkowitego odcięcia się od wywiadów, co traktowała jako wyraz własnego sprzeciwu.

„Stroniła od mediów i zdecydowała, że nigdy nie będzie z mediami rozmawiała, bo uważała, że media kłamią i manipulują, i powiedziała, że ona się temu po prostu nie podda. (...) Ona po prostu powiedziała: »Ja się nie pisałam na politykę i ja nie pozwolę się do polityki na siłę wepchnąć w ten sposób, że ktoś będzie mówił, jakie ja mam poglądy, czy będzie właśnie manipulował tym, co ja powiedziałam«. I ponieważ jest osobą niezwykle konsekwentną, twardą i bardzo asertywną, do samego końca utrzymała to postanowienie” – podsumował były prezydent.