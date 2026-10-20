Andrzej Domański zostaje w rządzie. Sejm odrzucił wniosek PiS, a Donald Tusk ogłasza awans

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-20 19:43

Andrzej Domański nie traci stanowiska ministra finansów. Sejmowa większość obroniła polityka przed próbą odwołania zainicjowaną przez Prawo i Sprawiedliwość. Głosowanie zakończyło się porażką opozycji, a sam szef rządu zapowiedział, że zamierza awansować szefa resortu na funkcję wicepremiera.

Minister finansów Andrzej Domański w garniturze. O odrzuconym wotum nieufności wobec polityka przeczytasz na Eska.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Parlamentarzyści zdecydowali o losie Andrzeja Domańskiego, odrzucając próbę jego odwołania z funkcji ministra finansów.
  • Przeciwko wotum nieufności opowiedziało się 234 polityków, co wystarczyło do zablokowania inicjatywy popartej przez 204 posłów opozycji.
  • Sytuację podgrzała niespodziewana deklaracja Donalda Tuska, który zapowiedział mianowanie oskarżanego ministra na stanowisko wicepremiera.

We wtorek 20 października sejmowa większość zablokowała inicjatywę Prawa i Sprawiedliwości wymierzoną w szefa resortu finansów. Wniosek o wotum nieufności wobec Andrzeja Domańskiego ostatecznie przepadł w parlamentarnym głosowaniu. Inicjatywę opozycji poparło 204 parlamentarzystów, natomiast 234 opowiedziało się przeciwko dymisji członka rządu. Nikt z obecnych na sali nie wstrzymał się od głosu. Aby odwołać ministra, pomysłodawcy potrzebowali bezwzględnej większości 231 głosów, co oznacza, że do sukcesu zabrakło im poparcia 27 posłów.

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Autorami wniosku o usunięcie polityka ze stanowiska byli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. W swoim wystąpieniu zarzucali oni ministrowi doprowadzenie państwowej kasy do trudnej sytuacji, wytykając rosnący deficyt oraz trudności w realizacji założonych wpływów do budżetu. Sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót jeszcze w trakcie parlamentarnej debaty, gdy głos zabrał premier. Donald Tusk nie tylko stanął w obronie swojego współpracownika, ale oficjalnie zadeklarował chęć awansowania go na stanowisko wicepremiera. Na ten moment powierzenie Andrzejowi Domańskiemu nowej funkcji pozostaje jedynie publiczną deklaracją szefa rządu.

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Szef resortu finansów odniósł się z mównicy sejmowej do zarzutów stawianych mu przez przeciwników politycznych. Podkreślał, że gabinet Donalda Tuska mierzy się z koniecznością równoczesnego dbania o państwową kasę, inwestowania w strategiczny rozwój kraju oraz finansowania ogromnych wydatków na modernizację polskiej armii.

– Widzimy wyzwania związane z deficytem budżetowym. Wiemy, że w kolejnych latach musimy konsekwentnie wzmacniać finanse państwa, ale patrzymy na nie z szerszej perspektywy – powiedział.

Odbijając piłeczkę w stronę Prawa i Sprawiedliwości, minister finansów przypomniał o obciążeniach, jakie odziedziczył obecny rząd po poprzednikach. Zwrócił uwagę na konieczność realizowania wielomiliardowych zobowiązań zaciągniętych jeszcze za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.

– Wciąż spłacamy wasze długi, wasze zobowiązania i wasze kartonowe czeki – zarzucał posłom opozycji.

Andrzej Domański
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