Andrzej Domański zostaje w rządzie. Sejm odrzucił wniosek PiS, a Donald Tusk ogłasza awans

Parlamentarzyści zdecydowali o losie Andrzeja Domańskiego, odrzucając próbę jego odwołania z funkcji ministra finansów.

Przeciwko wotum nieufności opowiedziało się 234 polityków, co wystarczyło do zablokowania inicjatywy popartej przez 204 posłów opozycji.

Sytuację podgrzała niespodziewana deklaracja Donalda Tuska, który zapowiedział mianowanie oskarżanego ministra na stanowisko wicepremiera.

We wtorek 20 października sejmowa większość zablokowała inicjatywę Prawa i Sprawiedliwości wymierzoną w szefa resortu finansów. Wniosek o wotum nieufności wobec Andrzeja Domańskiego ostatecznie przepadł w parlamentarnym głosowaniu. Inicjatywę opozycji poparło 204 parlamentarzystów, natomiast 234 opowiedziało się przeciwko dymisji członka rządu. Nikt z obecnych na sali nie wstrzymał się od głosu. Aby odwołać ministra, pomysłodawcy potrzebowali bezwzględnej większości 231 głosów, co oznacza, że do sukcesu zabrakło im poparcia 27 posłów.

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Autorami wniosku o usunięcie polityka ze stanowiska byli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. W swoim wystąpieniu zarzucali oni ministrowi doprowadzenie państwowej kasy do trudnej sytuacji, wytykając rosnący deficyt oraz trudności w realizacji założonych wpływów do budżetu. Sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót jeszcze w trakcie parlamentarnej debaty, gdy głos zabrał premier. Donald Tusk nie tylko stanął w obronie swojego współpracownika, ale oficjalnie zadeklarował chęć awansowania go na stanowisko wicepremiera. Na ten moment powierzenie Andrzejowi Domańskiemu nowej funkcji pozostaje jedynie publiczną deklaracją szefa rządu.

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Szef resortu finansów odniósł się z mównicy sejmowej do zarzutów stawianych mu przez przeciwników politycznych. Podkreślał, że gabinet Donalda Tuska mierzy się z koniecznością równoczesnego dbania o państwową kasę, inwestowania w strategiczny rozwój kraju oraz finansowania ogromnych wydatków na modernizację polskiej armii.

– Widzimy wyzwania związane z deficytem budżetowym. Wiemy, że w kolejnych latach musimy konsekwentnie wzmacniać finanse państwa, ale patrzymy na nie z szerszej perspektywy – powiedział.

Odbijając piłeczkę w stronę Prawa i Sprawiedliwości, minister finansów przypomniał o obciążeniach, jakie odziedziczył obecny rząd po poprzednikach. Zwrócił uwagę na konieczność realizowania wielomiliardowych zobowiązań zaciągniętych jeszcze za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.

– Wciąż spłacamy wasze długi, wasze zobowiązania i wasze kartonowe czeki – zarzucał posłom opozycji.

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