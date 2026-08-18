Alert deportacyjny i konto dla imigrantów. Mateusz Morawiecki z nowymi propozycjami

Morawiecki przedstawia propozycje ws. imigrantów. Internetowe konto i szybkie deportacje

Stowarzyszenie Rozwój Plus, kierowane przez Mateusza Morawieckiego, przechodzi do konkretów. Niedawno poinformowano o planach przekształcenia go w partię polityczną. Formacja zaprezentowała już pomysły z zakresu polityki prorodzinnej i demograficznej. Teraz przyszedł czas na przedstawienie szczegółowych rozwiązań dotyczących obcokrajowców.

W internecie udostępniono krótkie wideo, w którym przedstawiono nowe założenia. - Nie możemy popełnić błędów zachodu. Musimy wiedzieć, kto przekracza naszą granicę, gdzie mieszka, gdzie pracuje i czy przestrzega polskiego prawa. Dlatego potrzebujemy specjalnego, skutecznego systemu – mówi w nagraniu lektor.

🇵🇱 Konkretne rozwiązania dla bezpiecznej Polski to #RozwojPlus Popierasz? Podaj dalej! 🔁 pic.twitter.com/lH0VSJ7tJY— Rozwój Plus (@RozwojPlus) August 18, 2026

Stowarzyszenie proponuje wdrożenie systemu zwanego Indywidualnym Kontem Imigranta. Zaproponowano także stworzenie specjalnego Alertu Deportacyjnego, który uruchamiałby procedurę wydalenia obcokrajowca w przypadku popełnienia przez niego umyślnego przestępstwa lub rażącego naruszenia polskiego prawa. Za realizację decyzji o deportacji odpowiadałaby specjalna służba powołana w tym celu.

- Państwo musi wiedzieć, kto wjeżdża do Polski, gdzie jest, co robi i czy przestrzega naszego prawa. Jeśli nie – szybka deportacja – napisano w opisie zamieszczonym przy filmie.

Nowe służby i system dla cudzoziemców. Szczegóły propozycji Morawieckiego

Indywidualne Konto Imigranta miałoby funkcjonować jako państwowy system cyfrowej identyfikacji i kontroli pobytu obcokrajowców. Zawierałoby ono szczegółowe dane dotyczące rejestracji, zamieszkania, zatrudnienia, a także opłacanych podatków i składek.

Z kolei Alert Deportacyjny to automatyczny system reagowania na łamanie warunków pobytu. Aktywowałby się on m.in. w przypadku przeterminowania wizy, braku potwierdzenia miejsca zamieszkania lub podjęcia nielegalnej pracy. Uruchomienie alertu byłoby jednoznaczne z natychmiastowym rozpoczęciem procedury deportacyjnej.

Ostatnim elementem pakietu jest utworzenie Sprawnej Służby Deportacyjnej. Byłaby to wysoce wyspecjalizowana formacja powołana wyłącznie do egzekwowania przepisów migracyjnych. Jej główne zadania obejmowałyby skuteczne wykrywanie przypadków nielegalnego pobytu w Polsce oraz realizację decyzji o wydaleniu z kraju.