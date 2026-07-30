Aleksandra Uznańska-Wiśniewska wraca do Sejmu. Koledzy zgotowali jej gorące powitanie

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-07-30 14:18

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, po kilkutygodniowej nieobecności wywołanej urlopem macierzyńskim, ponownie pojawiła się w ławach poselskich. Jej powrót nie przeszedł bez echa, a entuzjastyczne przyjęcie przez innych polityków zostało szeroko odnotowane w mediach.

Posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska w czarnej marynarce na tle logo ESA i MRiT. O jej powrocie do Sejmu pisze Eska.
Autor: Wojtalewicz Jarosław/ AKPA
  • Po krótkiej przerwie związanej z narodzinami dziecka, przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej, Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, powróciła do wykonywania obowiązków poselskich.
  • Jej chwilowa nieobecność w parlamencie była efektem przyjścia na świat synka pod koniec maja.
  • Zainteresowanie mediów życiem prywatnym posłanki jest potęgowane faktem, że jej życiowym partnerem jest astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, ponownie zasiadła w sali obrad. Oznacza to, że parlamentarzystka, po przerwie spowodowanej narodzinami potomka, znów w pełni realizuje swoje poselskie zadania.

Jak posłowie KO powitali Aleksandrę Uznańską-Wiśniewską?

Pojawienie się posłanki w Sejmie wywołało bardzo pozytywne reakcje wśród jej parlamentarnych kolegów. Wejście na salę obrad przerodziło się w moment pełen uścisków, radosnych przywitań i uśmiechów, co nie umknęło uwadze mediów. W krótkim filmiku zamieszczonym na Instagramie, sama Aleksandra Uznańska-Wiśniewska skwitowała swój powrót krótko: "Zgadnijcie, kto wrócił".

Przez ostatnie miesiące, uwaga opinii publicznej często skupiała się na sprawach prywatnych posłanki. Dodatkowym czynnikiem napędzającym to zainteresowanie jest jej związek małżeński ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, będącym zaledwie drugim Polakiem z doświadczeniem w misji kosmicznej.

Narodziny syna Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i posłanki KO

Radosna nowina o oczekiwaniu na dziecko obiegła media na początku stycznia 2026 roku, kiedy to małżeństwo pochwaliło się tą informacją w sieci. Seria wspólnych zdjęć, dołączona do ogłoszenia o planowanym wiosennym porodzie, wywołała falę gratulacji od internautów. Co ciekawe, niemal do samego końca ciąży posłanka nie zwalniała tempa, aktywnie uczestnicząc w życiu politycznym, biorąc udział w obradach i wspierając męża. Dopiero tuż przed samym porodem zdecydowała się na ograniczenie swoich aktywności zawodowych.

Na początku czerwca, para z radością poinformowała, że ich syn przyszedł na świat 25 maja. W swoim wpisie na Instagramie podkreślili, że dzięki temu tegoroczny Dzień Matki i Dzień Dziecka nabrały dla nich wyjątkowego znaczenia. Jak dotąd, imię chłopca pozostaje tajemnicą rodziny.

Zapraszamy do obejrzenia galerii, w której przypominamy, jak posłanka prezentowała się w stanie błogosławionym:

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