Najświeższe badanie opinii publicznej dotyczące głów państwa po 1989 roku przyniosło bezapelacyjne zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego na tle reszty stawki.

Obecnie urzędujący Karol Nawrocki zajął niespodziewanie wysokie miejsce, natomiast Andrzej Duda zamknął stawkę z zaledwie dwuprocentowym poparciem.

Przeanalizujmy szczegółowe dane i sprawdźmy, co wpłynęło na gigantyczną przewagę dawnego lidera lewicy oraz słabe notowania byłej głowy państwa.

Z najnowszego badania zrealizowanego przez United Surveys by IBRiS na zlecenie portalu Wirtualna Polska płyną jednoznaczne wnioski dotyczące oceny najważniejszych polityków w kraju po 1989 roku. Zdecydowanym faworytem obywateli został były lider lewicy, ponieważ aż 44,7 procent ankietowanych uznało Aleksandra Kwaśniewskiego za najlepszą głowę państwa. Wynik ten deklasuje pozostałych rywali, z których żaden nie zdołał nawet przekroczyć progu piętnastu procent poparcia wśród respondentów.

Srebrny medal w tym politycznym zestawieniu przypadł zmarłemu tragicznie politykowi. Na Lecha Kaczyńskiego swój głos oddało 14,2 procent uczestników sondażu. Trzecia lokata przypadła z kolei obecnie urzędującej głowie państwa, czyli Karolowi Nawrockiemu, który zgromadził 12,3 procent wskazań. Zestawienie tych liczb dobitnie pokazuje, że zwycięzca całego rankingu zgromadził trzykrotnie większe poparcie niż wicelider z Prawa i Sprawiedliwości.

Badanie opinii publicznej dostarczyło również gigantycznej niespodzianki w przypadku polityka kończącego niedawno swoją drugą kadencję w Pałacu Prezydenckim. Zaledwie 2,1 procent respondentów wytypowało Andrzeja Dudę na najlepszego prezydenta, co stanowi jeden z najniższych wyników w całym przygotowanym zestawieniu historycznym.

Kolejne miejsca w rankingu zajęli politycy z jeszcze słabszymi rezultatami. Były marszałek Sejmu Bronisław Komorowski przekonał do siebie 5,3 procent badanych, podczas gdy twórca Solidarności Lech Wałęsa uzyskał zaledwie 0,3 procent, a generał Wojciech Jaruzelski skromne 0,1 procent. Należy dodać, że ponad osiem procent pytanych całkowicie odrzuciło wszystkich zaprezentowanych kandydatów, a blisko trzynaście procent nie potrafiło wskazać żadnego faworyta.

Sukcesy Aleksandra Kwaśniewskiego na arenie międzynarodowej

Zwycięzca rankingu wyprowadził się z Krakowskiego Przedmieścia przeszło dwie dekady temu. Polityk wywodzący się z lewicy kierował państwem przez dwie pełne kadencje w latach 1995-2005. Warto przypomnieć, że jako jedyny polityk w historii III RP zapewnił sobie reelekcję bez konieczności przeprowadzania drugiej tury wyborów, zdobywając w 2000 roku ponad połowę wszystkich ważnych głosów.

Czas urzędowania tego polityka nierozerwalnie wiąże się z fundamentalnymi zmianami geopolitycznymi naszego kraju. To właśnie wtedy Polska została pełnoprawnym członkiem Paktu Północnoatlantyckiego w 1999 roku oraz przystąpiła do struktur Unii Europejskiej pięć lat później. Chociaż autorzy ankiety nie pytali bezpośrednio o motywacje głosujących, to właśnie te dwa potężne sukcesy mogą stanowić fundament tak wysokich notowań w społeczeństwie. Dużo światła na wybory respondentów rzucają jednak dokładne statystyki dotyczące sympatii partyjnych.

Aleksander Kwaśniewski łączy elektoraty różnych partii

Rozbicie wyników na poszczególne grupy wyborców przynosi niezwykle interesujące wnioski. Zwolennicy obecnej koalicji rządzącej nie mieli absolutnie żadnych wątpliwości przy wyborze swojego kandydata, ponieważ aż siedemdziesiąt sześć procent z nich wskazało na byłego lidera Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W tej samej grupie Bronisław Komorowski mógł liczyć na dziewięcioprocentowe poparcie, natomiast Lech Kaczyński oraz Lech Wałęsa zdobyli po zaledwie jednym procencie głosów.

Zupełnie inaczej prezentują się preferencje osób wspierających formacje opozycyjne, czyli wyborców Prawa i Sprawiedliwości, partii Razem oraz różnych frakcji Konfederacji. W tym segmencie badanych doszło do niezwykłego remisu, gdzie Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński i Karol Nawrocki otrzymali identyczne poparcie na poziomie dwudziestu pięciu procent. Wśród tych samych ankietowanych Andrzej Duda i Bronisław Komorowski zanotowali wynik w okolicach dwóch procent, a czternaście procent odrzuciło całą zaprezentowaną stawkę.

Dodatkowe zróżnicowanie widać w grupie deklarującej poparcie wyłącznie dla środowisk związanych z szeroko pojętą Konfederacją. W tym wąskim gronie lider lewicy oraz obecna głowa państwa zdobyli po dwadzieścia dwa procent głosów, a nieżyjący wicelider rankingu zgromadził dziewiętnaście procent wskazań. Co ciekawe największa część tej konkretnej grupy odrzuciła wszystkich historycznych przywódców, a Andrzej Duda musiał zadowolić się poparciem rzędu zaledwie dwóch procent.

Sondaż instytutu United Surveys by IBRiS zrealizowano dla portalu Wirtualna Polska w dniach od 24 do 25 lipca 2026 roku. Pracownia badawcza zebrała miarodajne opinie od tysiąca pełnoletnich obywateli naszego kraju. Zastosowana w badaniu metodologia połączyła klasyczne wywiady telefoniczne z nowoczesnymi ankietami wypełnianymi w sieci.

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