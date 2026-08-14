Atak na Ukraińców w Poznaniu. Kierwiński zabrał głos po interwencji policji

Nagranie z Poznania trafiło do sieci

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać dwie agresywne kobiety atakujące mężczyzn. Jak potwierdziła Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA, poszkodowani to obywatele Ukrainy. Do incydentu doszło w nocy z 12 na 13 sierpnia na poznańskim Starym Mieście, przed jednym z tamtejszych lokali. Na wideo widać, jak jedna z kobiet zbliża się do mężczyzn, wyzywa ich, a następnie pluje na jednego z nich. W przypływie agresji przewraca również parasol gastronomiczny, uderza mężczyznę i wykrzykuje w jego stronę wulgarne hasła, każąc mu wracać do Ukrainy.

Poznańska policja zatrzymała już jedną z agresorek z nagrania o którym dziś głośno w Internecie. Tożsamość drugiej z kobiet także jest znana Policji. Zero tolerancji dla agresji i nienawiści! @PolicjaWlkp pic.twitter.com/ILX273dsvi— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 14, 2026

Reakcja szefa MSWiA i działania służb

W piątek po południu Marcin Kierwiński przekazał za pośrednictwem serwisu X, że funkcjonariusze z Poznania zatrzymali już jedną z uczestniczek zdarzenia. Z kolei wielkopolska policja, reprezentowana przez podinsp. Iwonę Liszczyńską, poinformowała, że mundurowi z komisariatu Poznań - Stare Miasto natychmiast po pojawieniu się nagrania rozpoczęli działania. Policjanci skontaktowali się z menadżerem lokalu, przed którym doszło do ataku. Złożył on formalne zawiadomienie w tej sprawie. Jednak jeszcze przed jego wpłynięciem, funkcjonariusze podjęli kroki mające na celu ustalenie tożsamości obu agresorek, o czym już rano informowała Karolina Gałecka z MSWiA.

- Tożsamość drugiej z kobiet także jest znana Policji. Zero tolerancji dla agresji i nienawiści! -