Agata Duda przerwała milczenie i pokazała się w Nowym Jorku. Jej nowy wygląd zaskakuje

Po długiej nieobecności Agata Duda zaprezentowała się u boku byłego prezydenta

Była pierwsza dama poleciała z mężem na uroczystość do Stanów Zjednoczonych

Obserwatorzy natychmiast zauważyli odmienioną fryzurę żony Andrzeja Dudy

Agata Duda poleciała z mężem do Nowego Jorku

Przez całą dekadę Agata Duda funkcjonowała jako jedna z najszerzej komentowanych kobiet w kraju. W roli pierwszej damy regularnie stawała u boku Andrzeja Dudy na państwowych ceremoniach, zagranicznych delegacjach i formalnych rautach. Gdy misja jej męża dobiegła końca, małżonkowie powrócili do rodzinnego Krakowa, a była prezydentowa świadomie wycofała się z życia publicznego.

Przez minione miesiące niemal całkowicie unikała blasku fleszy, dlatego jej nagła wizyta w Stanach Zjednoczonych wzbudziła spore poruszenie. Agata Duda wzięła udział w uroczystym rozdaniu stypendiów, które zostało zorganizowane z inicjatywy Polish & Slavic Federal Credit Union.

Choć spotkanie miało bardzo sformalizowany przebieg, dla komentatorów głównym tematem dyskusji wcale nie była działalność polonijnej instytucji finansowej.

Metamorfoza Agaty Dudy przyciąga spojrzenia

Na nowojorskim wydarzeniu była pierwsza dama wystąpiła w klasycznym, jasnym garniturze o eleganckim kroju, jednak to jej uczesanie skradło całe show. Agata Duda, która przez dekadę rygorystycznie trzymała się jednego stylu układania włosów, tym razem pochwaliła się wyraźnie zmodyfikowaną fryzurą.

Odświeżone cięcie nadało jej twarzy więcej lekkości i nowoczesnego charakteru. Górna partia włosów została zapuszczona i gładko zaczesana na bok, co błyskawicznie odmieniło dotychczasowy wizerunek żony Andrzeja Dudy. Klasyczny, mocno natapirowany tapir ustąpił miejsca znacznie swobodniejszej, naturalnej formie.

Mimo że metamorfoza nie należała do drastycznych, wystarczyła, by zdominować relacje z wydarzenia. Delikatne zmiany wizerunkowe często wywołują najwięcej komentarzy, szczególnie gdy dotyczą postaci przyzwyczajonej do niezwykle zachowawczej estetyki.

Agata Duda unika medialnego szumu

Już na długo przed opuszczeniem Pałacu Prezydenckiego Agata Duda sugerowała, że planuje drastycznie ograniczyć swoją aktywność medialną i zregenerować siły w domowym zaciszu. Podobne deklaracje na temat planów żony składał sam Andrzej Duda podczas rozmowy na łamach „Gazety Krakowskiej”.

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