W Warszawie odbyły się centralne uroczystości z okazji 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej, upamiętniające ofiary ludobójstwa zorganizowanego przez OUN i UPA.

Przed Pomnikiem Ofiar Ludobójstwa pojawili się politycy, weterani oraz rodziny zamordowanych Polaków. Zgromadzeni oddali im cześć podczas nabożeństwa i apelu pamięci.

Przełomowym momentem wydarzenia była obecność delegacji z Ukrainy, która wykonała ważny gest pod hasłem „UPA nie jest naszym bohaterem”, co ma kluczowe znaczenie dla procesu pojednania.

W sobotę stolica Polski stała się głównym miejscem obchodów 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, która stanowiła szczytowy moment zbrodni wołyńskiej. Na Skwerze Wołyńskim, przed Pomnikiem Ofiar Ludobójstwa, zebrali się przedstawiciele najwyższych władz, kombatanci, bliscy ofiar oraz warszawiacy, aby wspólnie oddać cześć obywatelom polskim zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów.

Uroczystość przebiegała w wyjątkowo podniosłej atmosferze. Uczestnicy wzięli udział w modlitwie, wysłuchali apelu poległych, a następnie przystąpili do składania wieńców i zapalania zniczy.

83. rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na wschodnich terenach II RP. Data ta odnosi się bezpośrednio do wydarzeń z 11 lipca 1943 roku. Właśnie wtedy oddziały UPA przypuściły masowe, zsynchronizowane ataki na dziesiątki polskich wsi i osad na Wołyniu.

Historycy traktują tę datę jako punkt kulminacyjny ludobójstwa. Śmierć ponieśli głównie cywile, w tym kobiety, dzieci oraz starcy. Zgodnie z ustaleniami polskich ekspertów, w okresie od 1943 do 1945 roku na Wołyniu oraz w Małopolsce Wschodniej życie straciło około 100-120 tysięcy obywateli polskich.

Warto dodać, że od ubiegłego roku 11 lipca funkcjonuje jako oficjalne święto państwowe, ustanowione decyzją Sejmu RP.

Uroczysta msza i apel pamięci

Warszawskie obchody zapoczątkowało nabożeństwo w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Uczestnicy liturgii modlili się w intencji ofiar ukraińskich nacjonalistów oraz żołnierzy walczących w szeregach 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Po zakończeniu mszy zgromadzeni udali się na żoliborski Skwer Wołyński. Tam, przed Pomnikiem Ofiar Ludobójstwa, zorganizowano oficjalną część uroczystości, w ramach której odbyła się wspólna modlitwa, odczytano apel pamięci i złożono kwiaty.

Wieńce pojawiły się również pod sąsiadującym Pomnikiem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Małgorzata Kidawa-Błońska o znaczeniu pamięci

W wydarzeniu wzięła udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Polityk oddała hołd ofiarom i zamieściła w serwisie X wpis dotyczący wagi pamięci historycznej.

Pamiętając o Ofiarach Rzezi Wołyńskiej, oddając należny im hołd i przywracając imiona, budujmy przyszłość opartą na prawdzie i zrozumieniu. Pamięć powinna służyć dobru, a nie nienawiści – podkreśliła marszałek Senatu.

Wypowiedź ta odnosiła się do ciągnącej się od wielu miesięcy debaty na temat prawdy historycznej i budowania relacji polsko-ukraińskich.

Pamiętając o Ofiarach Rzezi Wołyńskiej, oddając należny im hołd i przywracając imiona, budujmy przyszłość opartą na prawdzie i zrozumieniu. Pamięć powinna służyć dobru, a nie nienawiści. pic.twitter.com/S9wOgTGOpD— Małgorzata Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) July 11, 2026

Ukraińcy oddali hołd ofiarom

Jednym z najistotniejszych punktów sobotnich uroczystości było pojawienie się delegacji z Ukrainy. Po raz pierwszy uchodźcy wojenni oraz Ukraińcy mieszkający w Polsce wspólnie złożyli wieniec przed Pomnikiem Ofiar Rzezi Wołyńskiej.

Akcja ta, zorganizowana przez Stowarzyszenie Pojednanie Polsko-Ukraińskie, przebiegała pod hasłem „UPA nie jest naszym bohaterem”.

Inicjatorzy zaznaczyli, że ich celem jest zdecydowane odcięcie się od zbrodniczej ideologii oraz chęć nawiązania dialogu opartego wyłącznie na faktach. Według nich, szczere i otwarte mówienie o trudnej przeszłości jest niezbędne do prawdziwego zbliżenia obu państw.

Galeria zdjęć z uroczystości w Warszawie

Główne obchody 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej przyciągnęły polityków, weteranów, przedstawicieli duchowieństwa i zwykłych mieszkańców Warszawy. Zapraszamy do obejrzenia GALERII, w której prezentujemy najważniejsze ujęcia z wydarzenia – począwszy od mszy świętej, aż po uroczystości na Skwerze Wołyńskim.

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