62-letni Przemysław Babiarz nagle zrobił to na scenie. Zaskoczył Karola Nawrockiego

W letniej rezydencji głowy państwa w Juracie Karol Nawrocki i jego małżonka Marta zorganizowali dla młodzieży z całej Polski spotkanie pod szyldem „Przyszłość.pl”.

Inicjatywa opierała się na łączeniu merytorycznych paneli dyskusyjnych z aktywnością fizyczną , w tym między innymi ze wspólnym biegiem z głową państwa oraz licznymi występami muzycznymi.

, w tym między innymi ze wspólnym biegiem z głową państwa oraz licznymi występami muzycznymi. Prezydencki ośrodek na ten czas przeistoczył się w tętniące życiem centrum wymiany poglądów, gdzie dyskusje przeplatały się z koncertami artystów takich jak Kubańczyk.

Wśród znakomitych gości weekendowego wydarzenia „Przyszłość.pl” znalazł się Przemysław Babiarz, który przyjechał na wybrzeże na specjalne zaproszenie Karola i Marty Nawrockich. Uznany telewizyjny komentator wystąpił przed zgromadzoną widownią z autorskim wykładem zatytułowanym „Polski mecz o sukces. Przyszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Jak się szybko okazało, samo teoretyczne omawianie sportowych zmagań nie było wystarczające dla energicznego prelegenta. Niespodziewanie 62-letni dziennikarz zapragnął udowodnić zebranym słuchaczom, że wciąż dysponuje rewelacyjną kondycją.

Przemysław Babiarz wykonał stójkę na rękach

Będąc na scenie, znany prezenter zapowiedział wykonanie trudnej figury, przy której niezbędna jest ogromna siła mięśniowa oraz nienaganna koordynacja ruchowa.

"Skoro równowaga, to niech będzie waga. Tak się nazywa ta stójka, którą postaram się wykonać" - powiedział.

Słowa bardzo szybko zamieniły się w czyny. Uznany komentator sportowy podparł się na obu dłoniach, po czym sprawnie oderwał całe ciało od podłogi, utrzymując je w niezwykle widowiskowej pozycji przez dłuższą chwilę. Niecodzienny wyczyn 62-latka wywołał prawdziwą lawinę braw i entuzjastycznych okrzyków zadowolonej publiczności. Po powrocie do pozycji pionowej dziennikarz z uśmiechem podsumował całą sytuację.

"Niech to będzie moja legitymacja na wejście, że ten facet, który gada o sporcie, też coś w tym sporcie potrafi zrobić" - dodał.

Karol Nawrocki biega z młodzieżą. Muzyka i debaty w Juracie

Inicjatywa „Przyszłość.pl” wystartowała w sobotni poranek na terenie nadmorskiego ośrodka prezydenckiego w Juracie. Właśnie tam Karol Nawrocki i pierwsza dama spotykają się z licznymi delegacjami młodzieży przybyłymi z najdalszych zakątków kraju. Harmonogram spotkania obejmuje nie tylko poważne debaty i wykłady edukacyjne, ale również sporo przestrzeni na rozrywkę oraz aktywność ruchową.

O oprawę muzyczną zadbali zaproszeni artyści, w tym Skolim, WonerS oraz niezwykle popularny Kubańczyk. Z kolei w niedzielę sam Karol Nawrocki porzucił formalny strój na rzecz sportowego ubioru, aby wziąć udział w biegu ramię w ramię z najmłodszym pokoleniem. W sieci udostępniono także obszerną galerię zdjęć ukazującą nietypowe sceny z Juraty, gdzie ministrowie rozmawiali bezpośrednio z uczestnikami.

12

Tusk dogada się z Mentzenem?