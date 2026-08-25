Szkoła, a zwłaszcza lekcje języka polskiego kojarzą nam się nierozerwalnie z koniecznością czytania lektur szkolnych. Choć wtedy mogły wydawać nam się niemiłym obowiązkiem, to dziś, z perspektywy czasu, możemy spojrzeć na nie z sentymentem i docenić ich wartość. To dzięki nim poznaliśmy świat literatury, nauczyliśmy się czytać ze zrozumieniem i rozwinęliśmy wyobraźnię. Książki, które czytaliśmy w szkole, to część naszej historii i tożsamości, do której warto wracać i przypominać sobie o bohaterach, którzy na zawsze pozostali w naszej pamięci. Książki uczyły nas moralności i pokazywały, jak odróżniać dobro od zła, a literaccy bohaterowie niejednokrotnie pokazywali nam świat poprzez swoje przygody. Rozwiąż nasz quiz, i sprawdź, ile pamiętasz z czasów szkolnych.
Quiz na rozpoczęcie roku szkolnego. Pamiętasz tych bohaterów z książek dla dzieci?
2026-08-25 9:02
Okres szkolny to dla wielu z nas czas pierwszych, ważnych spotkań z literaturą. To właśnie wtedy poznajemy bohaterów, którzy uczyli nas wartości i pobudzali wyobraźnię i na długo zapadli w naszej pamięci. Książki, które czytaliśmy w szkole, często kształtowały nasze spojrzenie na świat i pozostawiały trwały ślad w naszej świadomości. Pamiętacie bohaterów książek dla dzieci?