Quiz na rozpoczęcie roku szkolnego. Pamiętasz tych bohaterów z książek dla dzieci?

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-08-25 9:02

Okres szkolny to dla wielu z nas czas pierwszych, ważnych spotkań z literaturą. To właśnie wtedy poznajemy bohaterów, którzy uczyli nas wartości i pobudzali wyobraźnię i na długo zapadli w naszej pamięci. Książki, które czytaliśmy w szkole, często kształtowały nasze spojrzenie na świat i pozostawiały trwały ślad w naszej świadomości. Pamiętacie bohaterów książek dla dzieci?

Quiz na rozpoczęcie roku szkolnego. Pamiętasz tych bohaterów z książek dla dzieci?
Autor: Freepik/ Freepik.com

Szkoła, a zwłaszcza lekcje języka polskiego kojarzą nam się nierozerwalnie z koniecznością czytania lektur szkolnych. Choć wtedy mogły wydawać nam się niemiłym obowiązkiem, to dziś, z perspektywy czasu, możemy spojrzeć na nie z sentymentem i docenić ich wartość. To dzięki nim poznaliśmy świat literatury, nauczyliśmy się czytać ze zrozumieniem i rozwinęliśmy wyobraźnię. Książki, które czytaliśmy w szkole, to część naszej historii i tożsamości, do której warto wracać i przypominać sobie o bohaterach, którzy na zawsze pozostali w naszej pamięci. Książki uczyły nas moralności i pokazywały, jak odróżniać dobro od zła, a literaccy bohaterowie niejednokrotnie pokazywali nam świat poprzez swoje przygody. Rozwiąż nasz quiz, i sprawdź, ile pamiętasz z czasów szkolnych.

Quiz na rozpoczęcie roku szkolnego. Pamiętasz tych bohaterów z książek dla dzieci?
Pytanie 1 z 13
Odważna dziewczynka, która mieszka w domu z małpką i koniem, której tata zginął na morzu, to:

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