Szkoła, a zwłaszcza lekcje języka polskiego kojarzą nam się nierozerwalnie z koniecznością czytania lektur szkolnych. Choć wtedy mogły wydawać nam się niemiłym obowiązkiem, to dziś, z perspektywy czasu, możemy spojrzeć na nie z sentymentem i docenić ich wartość. To dzięki nim poznaliśmy świat literatury, nauczyliśmy się czytać ze zrozumieniem i rozwinęliśmy wyobraźnię. Książki, które czytaliśmy w szkole, to część naszej historii i tożsamości, do której warto wracać i przypominać sobie o bohaterach, którzy na zawsze pozostali w naszej pamięci. Książki uczyły nas moralności i pokazywały, jak odróżniać dobro od zła, a literaccy bohaterowie niejednokrotnie pokazywali nam świat poprzez swoje przygody. Rozwiąż nasz quiz, i sprawdź, ile pamiętasz z czasów szkolnych.

Quiz na rozpoczęcie roku szkolnego. Pamiętasz tych bohaterów z książek dla dzieci? Pytanie 1 z 13 Odważna dziewczynka, która mieszka w domu z małpką i koniem, której tata zginął na morzu, to: Ania Shirley Pippi Pończoszanka Luna Lovegood Następne pytanie