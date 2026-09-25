Biało-czerwony tłum na PGE Narodowym. Tak kibice wspierali kadrę w meczu z Bośnią

Tysiące fanów przed PGE Narodowym

Atmosfera piłkarskiego święta była odczuwalna wokół warszawskiego stadionu już na wiele godzin przed pierwszym gwizdkiem. Tłumy kibiców wyposażonych w szaliki, flagi i koszulki z orzełkiem na piersi opanowały okolice areny. Wśród fanów, którzy szczelnie wypełnili trybuny, nie zabrakło rodzin z najmłodszymi sympatykami futbolu, zgranych paczek znajomych i tych najbardziej zagorzałych kibiców. Morze flag w narodowych barwach, głośne śpiewy i chóralne okrzyki stworzyły oprawę godną najważniejszych spotkań.

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Polska reprezentacja walczy o powrót do dywizji A

Dla podopiecznych Jana Urbana to spotkanie miało ciężar gatunkowy wykraczający poza zwykły mecz. Biało-czerwoni po ubiegłorocznym spadku do dywizji B Ligi Narodów za główny cel obrali sobie błyskawiczny awans i powrót na salony. W tej walce każdy urwany punkt ma gigantyczne znaczenie, a domowy atut w postaci dopingu tysięcy gardeł to broń nie do przecenienia. Sam trener podkreślał, że te mecze to gra o znacznie wyższą stawkę niż tylko honor.

„Musimy poważnie potraktować Ligę Narodów. Jest to również ścieżka prowadząca do mistrzostw Europy. Jeśli nie będzie nam dane dostać się bezpośrednio z eliminacji, to tutaj jest pewna możliwość”

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Reprezentacja Polski, sklasyfikowana na 36. lokacie w rankingu FIFA, przystępowała do rywalizacji z Bośniakami (61. miejsce w zestawieniu) w roli papierowego faworyta grupy B4. Na murawie kluczowa okazała się jednak wola walki, którą z pewnością podsycał potężny hałas dobiegający z sektorów gospodarzy.

Zdjęcia kibiców z meczu Polska - Bośnia

Wrócmy do tych wyjątkowych chwil. Nasz fotoreporter uwiecznił to niezwykłe święto polskiego futbolu na kilkudziesięciu fotografiach prosto z trybun stołecznego stadionu. Zobacz, jak kibice budowali tę niepodrabialną atmosferę meczu. Odpal naszą galerię i przekonaj się, czy Ty albo Twoi znajomi znaleźliście się w kadrze wśród tysięcy uśmiechniętych fanów biało-czerwonych!