ME siatkarzy. Polacy w finale po walce ze Słowenią

Trudny mecz i awans do finału

Polacy pokonali Słowenię 3:0 w piątkowym półfinale mistrzostw Europy. Spotkanie nie było łatwe, a biało-czerwoni zmagali się z problemami w przyjęciu. Mimo silnego naporu i świetnej zagrywki ze strony Słoweńców, polski zespół potrafił utrzymać cierpliwość i skutecznie przyspieszać grę w kluczowych momentach. To czwarty z rzędu półfinał ME, w którym Polacy zmierzyli się ze Słowenią.

Trener Nikola Grbić przyznał, że drużyna nie zaprezentowała swojego najwyższego poziomu. Zaznaczył, że zawodnicy grają pod dużą presją oczekiwań, zwłaszcza na nowej hali w Mediolanie. Jest to już 10. turniej, w którym jego zespół walczy o medal, co naturalnie generuje wysoką presję ze strony kibiców.

"Słoweńcy zagrywali naprawdę świetnie i ryzykowali, jak zresztą większość drużyn w meczach przeciwko nam. Przez to mieliśmy swoje problemy, ale przetrzymaliśmy ten napór. Pokazaliśmy, że nawet gdy rywal jest w wybitnej dyspozycji, z nami i tak gra się niezwykle trudno. Graliśmy cierpliwie na wysokich piłkach, przyspieszając grę w odpowiednich momentach. Jestem dumny z całego zespołu – każdy, kto wchodzi na boisko, dokłada swoją cegiełkę, a ci, którzy zostają w kwadracie, są niesamowitym wsparciem psychologicznym. Mamy już medal, ale chcemy więcej – celujemy w złoto" - powiedział Komenda.

Zmiany taktyczne i kluczowa rola zmienników

Słabe przyjęcie w początkowej fazie meczu zmuszało rozgrywającego do częstego biegania. Sytuacja uległa poprawie w trzeciej partii, gdy Kamila Semeniuk zastąpił Wilfredo Leona. Dokładniejsze przyjęcie pozwoliło na urozmaicenie opcji w ataku i skuteczne wdrożenie pomysłów trenera. Nikola Grbić wyjaśnił, że zmiana była podyktowana chęcią oszczędzania Leona, który miał drobne problemy z nogą, a drużyna gra dwa dni z rzędu.

Wprowadzenie Semeniuka okazało się decydujące dla powrotu polskiej reprezentacji na wyższy poziom gry. Trener Grbić określił go mianem maszyny, podkreślając jego kluczowy wpływ na poprawę odbioru piłki, szczególnie w momencie, gdy problemy miał Tomasz Fornal. W finale Polacy zmierzą się ze zwycięzcą drugiego półfinału, w którym grają Francja i Finlandia.