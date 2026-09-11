Liceum czy technikum? Ostateczne wyniki matury nie pozostawiają wątpliwości

Raport CKE uwzględnia egzaminy przeprowadzone w terminie głównym w maju, dodatkowym w czerwcu oraz poprawkowym w sierpniu 2026 roku. Do wszystkich obowiązkowych egzaminów przystąpiło łącznie 322 859 tegorocznych absolwentów.

Świadectwo dojrzałości otrzymało 280 870 osób. Oznacza to, że maturę zdało 87 proc. przystępujących. Egzaminu nie zaliczyło natomiast 41 989 absolwentów, czyli 13 proc. zdających.

Do sierpniowej poprawki przystąpiło 33 979 osób. Byli to maturzyści, którzy wcześniej podeszli do wymaganych egzaminów, ale nie uzyskali zaliczenia z jednego obowiązkowego przedmiotu w części pisemnej albo ustnej.

Szczególną uwagę zwraca porównanie wyników absolwentów liceów oraz techników. W czteroletnich liceach ogólnokształcących do matury przystąpiło 222 640 osób. Egzamin zdały 201 844 z nich, dzięki czemu zdawalność wyniosła 90,7 proc.

W pięcioletnich technikach do obowiązkowych egzaminów podeszło 98 533 absolwentów. Maturę zaliczyło 78 620 osób, czyli 79,8 proc. Różnica między wynikami licealistów i absolwentów techników wyniosła zatem prawie 11 punktów procentowych.

Jeszcze niższą zdawalność odnotowano w branżowych szkołach II stopnia. Spośród 1686 absolwentów egzamin zdało 406 osób, czyli 24,1 proc. Matury nie zaliczyło 1280 zdających z tego rodzaju szkół.

Wśród głównych przedmiotów obowiązkowych najniższy odsetek sukcesów odnotowano na pisemnej maturze z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin zdało 88,9 proc. absolwentów. W liceach było to 91,7 proc., a w technikach – 83,5 proc.

Z pisemnym egzaminem z języka polskiego poradziło sobie 95,3 proc. maturzystów. Część ustną zaliczyło 99,1 proc. zdających.

Wysoką zdawalność odnotowano również na egzaminach z języka angielskiego. Pisemną maturę na poziomie podstawowym zdało 95,5 proc. absolwentów, natomiast egzamin ustny – 98,8 proc.

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