Zmarznięta Anna Lewandowska i Marcin Najman w garniturze. Tak celebryci kibicowali na meczu z Bośnią

Anna Lewandowska i jej teściowa wspierają Roberta Lewandowskiego

Kiedy Robert Lewandowski dumnie kroczył na boisko na czele polskiej kadry, z trybun obserwowały go najbliższe mu osoby. Żona napastnika zajęła miejsce w sektorze dla VIP-ów, prezentując bardzo stonowaną stylizację. Trenerka zdecydowała się na założenie klasycznej czarnej bluzki oraz szarych spodni dżinsowych. Podczas trwania sportowego widowiska wyraźnie odczuwała wieczorny chłód, próbując raz po raz ogrzać splecione dłonie.

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Całkowitym przeciwieństwem synowej okazała się Iwona Lewandowska. Matka naszego najlepszego piłkarza postawiła na wyrazistą elegancję, a jej rzucające się w oczy, pomarańczowe korale natychmiast przyciągały uwagę otoczenia. Na stadionie wspierał ją życiowy partner, Jacek Zwoniarski. Cała trójka z ogromnymi emocjami przypatrywała się temu, co działo się na murawie.

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Marcin Najman jak w butiku, a Tomasz Hajto postawił na luz

Bliscy kapitana reprezentacji nie byli jedynymi sławami zgromadzonymi na trybunach stołecznego obiektu. Sektory przypominały momentami pokaz mody, gdzie zaproszeni goście mogli pochwalić się swoim ubiorem. Szczególne zainteresowanie fotoreporterów wzbudził Marcin Najman, który ubrał się tak, jakby wybierał się na uroczyste otwarcie luksusowego sklepu. Jego szykowny garnitur mocno kontrastował z luźną, sportową aurą panującą podczas piłkarskiego starcia.

Skrajnie inną ścieżką podążył znany aktor i wokalista Paweł Domagała. Artysta zaprezentował się w bardzo swobodnych, codziennych ubraniach, eksponując przy tym charakterystyczny dla siebie nieład na głowie. W sektorach przeznaczonych dla najważniejszych gości pojawiły się także dawne gwiazdy naszej piłki. Zbigniew Boniek po raz kolejny udowodnił, że ma świetny gust, zakładając elegancki szalik. Siedzący niedaleko niego Tomasz Hajto wolał z kolei bardziej wyluzowany wizerunek, prezentując się w koszuli rozpiętej na dwa guziki.

Galeria zdjęć. Sprawdź, jak celebryci prezentowali się na PGE Narodowym

Zapraszamy do obejrzenia specjalnie przygotowanego zestawienia fotografii z tego wydarzenia. Sprawdźcie osobiście, jak polskie gwiazdy prezentowały się podczas dopingu na trybunach warszawskiego stadionu.

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