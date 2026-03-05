Matura próbna 2026 z angielskiego: Pewniaki i przecieki już na X. Co jest na arkuszu CKE?

Tuż przed egzaminem maturalnym z języka angielskiego w internecie ponownie pojawiają się informacje o rzekomych „przeciekach” z arkusza. W mediach społecznościowych uczniowie próbują ustalić, jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie. Najwięcej informacji możemy znaleźć tradycyjnie X. Nikogo już nie dziwią wpisy w stylu: "mam cały arkusz, zapraszam". Warto przypomnieć, że matura próbna ma na celu przygotować ucznia przed główną maturą, która odbędzie się w maju. Chodzi o sprawdzenie swojej wiedzy i możliwość oswojenia się ze stresem.

Co na pewno będzie na egzaminie? Matura z języka angielskiego sprawdza przede wszystkim praktyczne umiejętności językowe uczniów. W części pisemnej pojawiają się zadania dotyczące rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz napisania wypowiedzi pisemnej. Na poziomie podstawowym egzamin trwa 120 minut, natomiast na poziomie rozszerzonym 150 minut.

Matura próbna 2026: ANGIELSKI - przecieki, pewniaki. Co będzie na arkuszu CKE?

W sieci często pojawiają się listy tematów lub zadań, które rzekomo mają pojawić się w arkuszu. W praktyce takie informacje zwykle nie mają potwierdzenia. Arkusze egzaminacyjne są chronione i przekazywane szkołom w kontrolowany sposób, dlatego ich treść pozostaje niejawna do chwili rozpoczęcia egzaminu.

Zgodnie z harmonogramem egzaminów w 2026 roku część pisemna matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 6 maja o godzinie 9:00. Egzamin ten jest jednym z obowiązkowych dla maturzystów i odbywa się jednocześnie w całej Polsce.

