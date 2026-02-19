Poród w M jak miłość. Jakub znajdzie się w centrum wydarzeń! Nie będzie mógł zobaczyć swojego dziecka?

Emisja 1915. odcinka "M jak miłość"

Najnowszy odcinek serialu zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 marca 2026 roku o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Widzowie będą świadkami dramatycznych chwil, gdy akcja porodowa Kasi rozpocznie się w najmniej oczekiwanym momencie. Kobieta nie będzie mogła liczyć na obecność swojego partnera, ponieważ Mariusz ulegnie wypadkowi. W drodze do szpitala rodzącej towarzyszyć będzie Jakub Karski. Były mąż wciąż nie zdaje sobie sprawy, że Sanocki nie jest biologicznym ojcem dziecka, a sfałszowane przez Kasię wyniki badań DNA ukrywają prawdę o jego ojcostwie.

Rola Jakuba podczas porodu

Karski stanie na wysokości zadania, otaczając byłą żonę opieką i wsparciem w krytycznych chwilach. To on zawiezie ją na oddział i znajdzie słowa otuchy, mimo bólu i stresu towarzyszącego narodzinom. Dla świeżo upieczonej matki sytuacja będzie podwójnie obciążająca psychicznie. Oprócz naturalnych obaw o zdrowie dziecka, paraliżować ją będzie strach, że Jakub domyśli się swojego ojcostwa patrząc na noworodka. Mężczyzna udowodni jednak, że mimo bolesnego rozstania i faktu, iż Kasia związała się z innym, wciąż jest osobą, na której można polegać w granicznych sytuacjach.

Czy Karski zobaczy córkę po narodzinach?

Choć detektyw będzie towarzyszył Kasi aż do rozwiązania, szansa na poznanie małej Zosi może zostać mu odebrana. Noworodek przyjdzie na świat zdrowy, jednak dostęp do niego zostanie ograniczony. Przy ukochanej szybko pojawi się Mariusz, który nie odstąpi jej na krok. Sanocki, żyjący w błędnym przekonaniu, że jest biologicznym ojcem dziewczynki, skutecznie uniemożliwi Jakubowi nawiązanie więzi z dzieckiem tuż po porodzie.

Kiedy prawda o ojcostwie wyjdzie na jaw?

Kwestia ujawnienia oszustwa Kasi pozostaje sprawą otwartą. Widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż rozwiązanie zagadki ojcostwa nastąpi w kolejnych wiosennych epizodach serialu. Scenariusz zakłada, że szokująca prawda może zostać odkryta dopiero przed przerwą wakacyjną, co z pewnością wpłynie na dalsze losy bohaterów w bieżącym sezonie.