Farma, odcinek 4. Decyzja Andrzeja wprowadzi chaos. Atmosfera zgęstnieje

Co wydarzy się w 4 odcinku „Farmy”?

Po spektakularnym zwycięstwie w rywalizacji Andrzej zyskał władzę, o jakiej inni mogą tylko marzyć. Teraz jednak nadchodzi moment prawdy i najtrudniejszy test – musi wskazać uczestnika, który stanie do walki o „być albo nie być” w programie. Napięcie rośnie, bo to nie koniec niespodzianek. Każda z grup w gospodarstwie wytypuje dodatkową osobę. Sytuacja staje się dramatyczna, bo do starcia mogą trafić ci, którzy do tej pory spali spokojnie.

Pojedynek nagłej śmierci - kto odpadnie z „Farmy”?

Nadchodzi bezlitosny pojedynek „nagłej śmierci”. Zasady są brutalne: przegrany natychmiast pakuje walizki, żegna się z show i traci szansę na fortunę. Emocje sięgną zenitu, a dzisiejsze wybory mogą wywrócić do góry nogami sojusze w całym sezonie „Farmy”. Widzowie zadają sobie jedno pytanie: czy Andrzej zachowa się jak zimny gracz i wyeliminuje najsłabsze ogniwo, czy może zdecyduje się na ryzykowną zagrywkę, która zszokuje wszystkich?

Kim jest Andrzej z programu „Farma”?

31-latek pochodzący z Żywca, który na co dzień układa sobie życie w Oslo, to postać pełna sprzeczności. Pracuje jako kelner, ale marzy o błyskach fleszy i karierze w modelingu. Choć wychował się na wsi i twarde realia natury nie są mu straszne, jego osobowość pozostaje zagadką. Potrafi być duszą towarzystwa, by za chwilę zamknąć się w sobie. Ta wybuchowa mieszanka cech sprawia, że jego ruch w „Farmie” jest wielką niewiadomą zarówno dla przerażonych uczestników, jak i widzów przed telewizorami.

Kiedy i gdzie oglądać „Farmę”?

Losy uczestników ważą się od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:30 na antenie Polsatu. W piątki fani mogą śledzić zmagania o 19:55. Dzisiejszy wieczór zapowiada się wyjątkowo dramatycznie. Czy decyzja Andrzeja podpali lont i rozpocznie otwartą wojnę w gospodarstwie? Odpowiedź poznamy już dziś.