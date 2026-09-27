Zniknięcie Marysi z Grabiny w 1945 odcinku "M jak miłość". Znajdą pożegnalny list

Rogowska dowie się o nowym romansie Artura w „M jak miłość”

Bohaterka grana przez Małgorzatę Pieńkowską nie poradzi sobie z wiadomością o zdradzie męża w 1945 odcinku „M jak miłość”. Sytuacja będzie dla niej wyjątkowo bolesna, ponieważ to nie pierwszy raz, kiedy mąż ją oszukał – wcześniej uwikłał się w relację z Teresą (Dominika Łakomska). Tym razem obiektem westchnień Artura zostanie Joanna, a Marysia całkowicie się załamie.

Jak donosi swiatseriali.interia.pl, odkrycie prawdy omal nie doprowadzi do tragedii. Widok całującego się męża sprawi, że Rogowska poczuje silny ból w klatce piersiowej, będzie miała problemy z oddychaniem i z trudem utrzyma się na nogach. Choć ostatecznie uda jej się opanować sytuację, obraz zdrady na zawsze zapisze się w jej pamięci. Mimo prób ukrycia swojego stanu przed rodziną, Marysia nie będzie w stanie długo udawać.

Pożegnalny list Marysi w 1945 odcinku „M jak miłość”

Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Artur pojawi się w domu Mostowiaków. Marysia nie będzie gotowa na konfrontację ani na dalsze zachowywanie pozorów, dlatego podejmie decyzję o ucieczce z Grabiny.

Przed zniknięciem Rogowska zostawi Barbarze list. Ponieważ seniorka już wcześniej dostrzeże, że w małżeństwie jej córki dzieje się coś niedobrego, Marysia postanowi okłamać matkę, by oszczędzić jej zmartwień.

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– Judyta poprosiła, żebym u niej nocowała. Widzimy się jutro, całusy – taką treść wiadomości podaje swiatseriali.interia.pl.

Losy Marysi po ucieczce w 1945 odcinku „M jak miłość”

Prawda okaże się jednak inna. W 1945 odcinku Marysia nie uda się do domu przyjaciółki. Zatrzyma auto na poboczu drogi i w samotności będzie płakać. Jej telefon będzie pękał w szwach od wiadomości i nieodebranych połączeń od Barbary, Artura i Judyty (Paulina Chruściel), ale Rogowska zignoruje je wszystkie.

Czy Marysia dotrzyma słowa danego matce i wróci następnego dnia? Z naszych ustaleń wynika, że tak. Będzie to miało związek ze zbliżającym się ślubem Natalki (Dominika Suchecka), której Rogowska obiecała pomóc w przygotowaniach. Mimo ogromnego cierpienia, Marysia zdecyduje się ukryć swoje małżeńskie problemy przed bratanicą.

Emisja 1945 odcinka „M jak miłość” w TVP2

Najnowszy epizod popularnego serialu widzowie będą mogli obejrzeć 5 października 2026 roku. Emisję zaplanowano na godzinę 20.50 na antenie telewizyjnej Dwójki.